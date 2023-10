Vindstød af stormstyrke: Flere færgeafgange er nu i fare

Fredagens blæsevejr kommer til at rive og ruske i nordjyderne - og specielt på vandet kan det komme til at give problemer. Fra DMI er der nemlig varslet vindstød af stormstyrke - og det påvirker den færgetrafik, der har udgangspunkt fra Nordjylland.

Flere afgange er allerede blevet aflyst - og flere kan meget vel komme til. På Læsøfærgens Facebook-profil hedder det eksempelvis sådan her:

"DMI varsler om vindstød af stormstyrke senere i dag. Hvis prognoserne holder, er der risiko for, vi må aflyse afgangene kl. 18.40 fra Læsø og kl. 20.30 fra Frederikshavn".

Færgeselskabet er ejet af Læsø Kommune, og derfor er det kommunaldirektør Kurt Bennetsen, der er såkaldt "korresponderende skibsreder". Han siger sådan her om situationen:

- Vi har en aflysningspolitik, der går på, at vi sejler så meget som overhovedet muligt. Men vi sejler også sikkert, så hvis der er den mindste risiko, så aflyser vi. Men det er ubetinget kaptajnen, der kommer til at tage en beslutning omkring det, fastslår Kurt Bennetsen.

Color Line med flere aflysninger

For rederiet Color Line gælder det, at det allerede tidligt blev meldt ud, at der var flere aflysninger i vente.

De sidste to afgange - mod henholdsvis Larvik og Kristiansand - forlod Hirtshals omkring middagstid. Og begge afgange var i øvrigt fremrykket en anelse.

Eftermiddagens og aftenens resterende sejladser mellem Danmark og Norge er altså aflyst.

På Color Lines hjemmeside kan man følge med i, hvordan situationen udvikler sig.

Fjord Line tilpasser

Også for rederiet Fjord Line har blæsevejret fået konsekvenser for færgernes fartplan fredag.

Katamaranfærgen mod Kristiansand skulle have sejlet fra Hirtshals klokken 17.30 fredag - men den er blevet aflyst. Passagererne har fået tilbudt at ombooke deres billetter til en af Fjordlines større passagerfærger.

På cruiseruten mellem Stavanger og Hirtshals har det ikke været nødvendigt at aflyse - men der er dog sket tilpasninger i afgangstiderne. Afgangen fra klokken 20 fra Hirtshals er således fremrykket en time til klokken 19.

Til gengæld ser det dog mere fornuftigt ud med lørdagens færgetrafik.

- Det ser ud til, at det dårlige vejr relativt hurtigt går over. Så vi forventer ikke, at der vil være påvirkning af færgetrafikken i den resterende del af weekenden, siger Fjordlines koncernchef, Brian Thorsted Hansen.

Stena Line ikke påvirket

Stena Lines færger mellem Frederikshavn og Gøteborg er tilsyneladende ikke så vind-udsatte som færgerne mellem Norge og Danmark.

Stena Lines "travel commercial manager" hedder Ulf Staaff. Han er ansvarlig for passagertrafikken mellem Frederikshavn og Gøteborg og udtaler sådan her til Nordjyske:

- Vi vurderer ikke, at det bliver aktuelt at indstille nogle afgange. Hvis det ændrer sig på grund af vejr-situationen, så giver vi selvfølgelig alle kunder besked - og vi sender også information til medierne. Men lige nu vurderer vi ikke, det bliver aktuelt at lave aflysninger, siger Ulf Staaff.

Færgeselskabet DFDS har også en nordjysk afgang. På ruten København-Oslo er der stop i Frederikshavn, men der er ingen planlagte afgange fredag - og lørdag ser afgangene ud til at være upåvirkede.

Ifølge DMI skyldes blæsevejret at et lavtryk fredag bevæger sig nord om Skotland til Sydnorge, og derved kommer det altså også forbi den nordlige del af Danmark.

Den kraftige blæst forventes at ramme Nordjylland sidst på eftermiddagen og have sluppet sit greb om landsdelen igen i løbet af de tidlige morgentimer.