SÆBY: Onsdag morgen klokken 4.23 gik alarmen i Kop & Kande i Grønnegade i Sæby. Årsagen var, at en ukendt gerningsmand havde knust en rude i butikken - og vedkommende nåede at slippe væk med både Lykketrolde og Kay Bojesen-figurer. Politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn, oplyser, at man skal kigge noget overvågningsmateriale igennem for at se, om det kan give spor.