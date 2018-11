Vintyv slog til i gourmet-restaurant

FREDERIKSHAVN: En 31-årig mand fra lokalområdet sigtes for at have stjålet en større mængde vin fra gourmet-restauranten Essens på Danmarksgade 69 i Frederikshavn.

I alt blev der stjålet vin for ca. 15.000 kr. ved indbruddet. Det skete mellem torsdag og fredag.

Politiets efterforskning førte til, at manden blev anholdt. Politiet har fundet vinflaskerne, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra lokalpolitiet i Frederikshavn.

Den 31-årige mand blev løsladt efter afhøring, men kan se frem til et retsligt efterspil.