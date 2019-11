Virksomhed i Frederikshavn rippet for over 100.000 kroner

FREDERIKSHAVN:Virksomheden Jatob fik mellem søndag og mandag stjålet skrot af kobber, messing og metal til en værdi af cirka 150.000 danske kroner.

Tyvene kom ind på Jatob ved at klippe hul i hegnet til virksomhedens lager for derefter at klatre ind på grunden og bryde et vindue op til lageret.

Nordjyllands Politi fortæller, at der sandsynligvis er tale om flere gerningsmænd med en stor bil til at køre det tunge tyvegods væk.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4, hvis man har set noget mistænkeligt i tidsrummet for tyveriet.