Vognmand kæmper for sit firma efter voldsom brand

LÆSØ: Vognmand Brian Thomsen kunne ikke gøre meget andet end at se på, da en voldsom brand raserede hans firma, Øens Fragtrute, lørdag sidst på eftermiddagen. Det var på Doktorvejen i Byrum på Læsø.

En bygning med hele hans bilpark samt kontor stod i flammer, og ødelæggelserne var voldsomme. Ud over bygningen blev der ødelagt et lastvognstog fyldt med gods, endnu en lastbil, en minilæsser og en varebil. To traktorer blev brandskadet men bør kunne reddes efter Brian Thomsens vurdering.

Privatfoto: Brian Thomsen

Ilden gik også ud over al inventar på kontoret og dermed computer og papirer, så vognmanden nu står med en kæmpe udfordring i sine bestræbelser på at drive firmaet videre med alle former for fragtkørsel. Søndag var der dog optimisme at spore:

- Vi kører videre igen mandag morgen. Vi skal lige låne et par biler, men i store træk er vi kørende igen. Der er selvfølgelig en del, vi skal have styr på. Vores kontor er nok det værste. Det er helt væk, så der kommer nogle dage, hvor ting vil svippe. Men forhåbentlig ringer folk igen, og så må vi tage den derfra, lød det fra Brian Thomsen.

Han havde forladt den pågældende bygning omkring tre kvarter, før han blev ringet op af naboen, som sagde, at der var ildebrand. Brian Thomsens privatbolig ligger 50 meter derfra.

Privatfoto: Brian Thomsen

- Jeg løb hurtigst muligt derover, men da var det allerede for sent. Man kunne godt se, at ilden ikke lige var startet, konstaterer vognmanden. Han vurderer, at skaderne løber op i syv-otte millioner kroner. Heldigvis kom ingen personer noget til, men naturligvis har det været en voldsom oplevelse, fortæller han:

- Det er ikke særlig behageligt. Nu står vi her og skal prøve at huske alt, hvad vi havde, og finde ud af, hvad vi skal gøre for at komme videre. Det er jo ikke bare at starte computeren op igen mandag morgen og fortsætte, siger Brian Thomsen.

Han gætter på, at branden skyldes en elektrisk kortslutning i bygningens installation eller en af bilerne. Det skal en brandteknisk undersøgelse klarlægge i den kommende uge.

Privatfoto: Brian Thomsen