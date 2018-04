Vognmands bilpark gik op i røg

LÆSØ: En større brand på Læsø kostede lørdag aften en lokal vognmand på øen det meste af bilparken.

Branden blev anmeldt klokken 18.18, og i første omgang forlød det, at der var ild i en lade på ejendommen, der ligger på Doktorvejen i Byrum.

- Det viste sig at være hos den lokale vognmand, hvor en lastbil, en varebil, to traktorer, en minilæsser og et helt lastvognstog fyldt med gods er gået til i flammerne, fortæller vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Ingen er kommet til skade ved branden, som det tog øens beredskab en times tid at bekæmpe.