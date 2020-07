Vold i Skagen: Slog unge mænd - og stjal deres rosévin

SKAGEN:En flaske rosévin kan være en dyr omgang i Skagen her i uge 29 - populært kaldet Hellerup-ugen. Men om det var årsagen til, at en 22-årig mand fra Frederikshavn ligefrem følte sig foranlediget til at slå og sparke to jævnaldrende mænd, står hen i det uvisse. Den 22-årige stak i hvert fald af med en flaske rosévin efter overfaldet.

Episoden skete på Havnevej i Skagen, og Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om sagen klokken 01.27.

- Den 22-årige mand slog og sparkede to mænd på 21 og 22 år fra Aarhus og stjal deres rosévin, fortæller vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

En patrulje fik hurtigt indfanget den 22-årige mand, som blev taget med på Politigården for at sove rusen ud, inden han kunne afhøres og derefter løslades.

Manden er sigtet for vold.

Skagen har i øvrigt igen natten til torsdag været plaget af små slagsmål og en del høj musik til ulempe for naboerne, oplyser vagtchefen.