Voldsdom mod ishockeyspiller: Forsvarer frygter, at flere vil sidde foran tv'et og anmelde sportsfolk

FREDERIKSHAVN:Voldsdommen mod White Hawks-spilleren Kristian Jensen er historisk, og kan måske få betydning for sporten fremover.

Det mener i hvert fald Kristian Jensens forsvarer, der kalder dommen for forket og principiel.

Men det er den overhovedet ikke, lyder det til gengæld fra anklageren.

Kristian Jensen er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for vold, da han under en kamp i september først rev Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen ned på isen, så han tabte sin hjelm, og derefter slog ham i hovedet.

Odense-spilleren mistede bevidstheden ved slaget, da hans hovedet ramte ned i isen. Under retssagen er det kommet frem, at han fik hjernerystelse og et brud ved øjet.

Og det er slaget, da Lucas Bjerre Rasmussen er faldet til jorden, som Retten i Hjørring har dømt Kristian Jensen for.

Ingen principiel betydning

Det er anklager Torben Kauffmann tilfreds med, og han kaldte også slaget for et regulært overfald.

- Min opfattelse er, at grænsen går der, hvor man bøjer sig ned over en person, der lige er blevet smidt omkuld og hamrer en knytnæve i hovedet på ham. Så er vi ikke længere i sportens verden, siger anklageren, der ikke mener, at sagen får nogen principiel betydning.

- Jeg mener ikke, at dommen er principiel. Det er en konkret afgørelse, og der vil stadig være mange ting - som f.eks. slagsmål, der stadig vil være indeholdt i sporten.

En del af forsvaret i sagen var, at det ikke var nogen af de involverede parter, der havde anmeldt sagen, men derimod en tilfældig tv-seer. Men det har ingen betydning, forklarer anklageren.

- Det her afhænger jo ikke af, hvem anmelder. Når der sker en lovovertrædelse, så er politiet forpligtiget til at retsforfølge, så vi kunne sagtens selv have taget sagen op, men der var bare nogen, der kom os i forkøbet, siger han.

Kan vi forvente flere anmeldelser?

Det er forsvareren for White Hawks-spillere dog meget uenig i. Han frygter, at dommen kan medøre flere af denne slags anmeldelser.

- Jeg synes, dommen er principel for sporten. Hvis du som tv-seer nu kan sidde og se sportskampe og sige, at der går de over stregen og så politianmelde det - så er det da principielt, siger Jens Christian Christensen.

- Hvis man tager ishockey, hvor der bliver sloges - kan vi forvente flere anmeldelser? Det kan jeg frygte, siger han.

Forsvareren argumenterede under hele retssagen for, at sagen skulle være holdt inden for sportens egne rækker og være afsluttet med den karantæne, Kristian Jensen fik.

Derfor var han også skuffet over dommen.

- Det er en forkert dom. Kristian blev angrebet med en stav, og han reagerede instinktivt med adrenalin pumpende i blodet. Lucas måtte forvente en reaktion, og derfor var det ikke over stregen, siger han.

Kristian Jensen ønskede ikke selv at udtale sig efter dommen, men hans forsvarer kunne fortælle, at han var meget skuffet.

Dommen får dog ingen sportslige konsekvenser.

- Jeg har talt med klubben, og det får ingen konsekvenser for ham. De har bakket ham op hele vejen, siger Jens Christian Christensen.

Kristian Jensen har udbedt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.