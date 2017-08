Voldsoffer overhældt med benzin

HJØRRING: To mænd er tiltalt for sidste år at have forsøgt at dræbe en mand, der blev efterladt i en varevogn omkring Elling. Sagen kører som en nævningesag og begynder i Retten i Hjørring i denne uge.

Natten mellem 23. og 24. oktober blev en 36-årig mand fra Skagen ifølge anklagemyndigheden tildelt adskillige slag i hovedet og stukket i maven med et spidst redskab eller våben. Han fik kraniebrud og en blødning i hjernen. Voldsofret blev herefter overhældt med benzin og anbragt i en varevogn. Varevognen med ofret blev senere fundet syd for Elling Å.

Sagen fremstod mystisk, da liget af en 50-årig kvinde mindre end et døgn senere blev fundet omkring 300 meter fra varevognen. Den afdøde kvinde og det 36-årige voldsoffer viste sig at være i familie med hinanden. Politiet slog senere fast, at kvinden ikke havde været udsat for en forbrydelse, og at der ikke var en forbindelse mellem de to hændelser.

Senioranklager Peter Rask, Nordjyllands Politi, ønsker endnu ikke at oplyse, hvilken straf han vil lægge op til, at retten skal idømme de tiltalte på henholdsvis 41 år og 48 år.

- Men sagen er rejst som en nævningesag, og det betyder, at vi lægger op til mere end fire års fængsel, siger Peter Rask.

Han oplyser, at begge tiltalte fortsat nægter sig skyldige i forsøg på manddrab. Den 41-årige erkender dog at have slået det 36-årige voldsoffer.

Ifølge Peter Rask er det en usædvanlig sag.

- Det var en usædvanlig opstart med en tilfældig person, der finder bilen med den forurettede indeni. Og uanset om man kan bevise og få dem dømt for at ville brænde ham af, så er det i sig selv rigtig grov vold, siger Peter Rask.

Det 36-årige voldsoffer er i øvrigt selv tiltalt i sagen for "legemsangreb af særlig farlig karakter" og for vold.

Ifølge anklagemyndighedens opfattelse blev sagen måske sat i gang af den 36-årige, da han gav en af de hovedtiltalte en knytnæve i ansigtet og en helt fjerde person fik en flaske i hovedet.

- For at få oplyst hele sagen så godt som muligt har vi valgt at have ham (det 36-årige voldsoffer, red.) med i nævningesagen, siger Peter Rask.

Anklagemyndigheden lægger op til en straf, men af væsentlig kortere varighed end de to andre tiltalte.

Det 36-årige voldsoffer nægter sig skyldig.

Der er afsat syv dage til retssagen, og der forventes dom engang i september.