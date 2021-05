Voldsom brand i nat: Udbygninger udbrændt

SÆBY:Udbygningerne til en landejendom på Kildevej i Sæby, der ligger tæt på Skovlyst, er natten til søndag brændt stort set helt ud. Det fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

Der er tale om en vinkelbygget lade/stald, og indvendigt er bygningerne helt udbrændt, mens taget stadig står over omkring en fjerdedel, siger Bo Isaksen.

Foto: Jan H. Pedersen

Alarmen kom til alarmcentralen klokken 01.57 natten til søndag, og arbejdet med at slukke branden har stået på indtil søndag morgen omkring klokken otte, hvor Bo Isaksen forventer, at brandfolkene er klar til at sidde op i bilerne og køre tilbage til stationen.

Der hører også et stuehus og en dobbeltgarage til ejendommen, men de to bygninger har på intet tidspunkt været i fare for at blive antændt af branden.

Årsagen til branden er ukendt, og politiet teknikere skal nu i gang med at undersøge brandtomten for at forsøge at finde ud af, hvor og hvorfor branden er startet. Ingen kom til skade ved branden.