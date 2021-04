Voldsom brand på gård: Der er intet tilbage

SÆBY:En ubeboet landejendom på Stidsholtvej syd for Sæby blev natten til lørdag hærget af en voldsom brand. Faktisk så voldsom, at der intet er tilbage.

Det beretter indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

Alarmen om branden kom klokken 00.13, hvor en nabo så flammer fra landejendommen.

Nordjyllands Beredskab rykkede med brandfolk fra Sæby, og en overgang var 14 mand i kamp med de voldsomme flammer.

- Bygningerne var reelt overtændte, da vi ankom, så vi har kun kunnet foretage en regulær efterslukning, forklarer Bo Isaksen.

Han ønsker ikke at gisne om brandårsagen, men overlader det til politiet.

- Vi har lavet en såkaldt brandundersøgelse af stedet, men det er fortsat ukendt, hvordan ilden er opstået. Det kan have mange årsager, og umiddelbart har vi ikke spor, der gør, at vi mistænker branden for at være påsat. Men sagen overgår nu til efterforskerne i Frederikshavn, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Ejeren af den ubeboede ejendom er underrettet.

En bil er set i nærheden umiddelbart efter branden, men politiet har ingen formodninger om, hvorvidt den skulle have noget med branden af gøre.

Indsatsleder Bo Isaksen oplyser, at brandfolkene var færdige med arbejdet på brandstedet ved godt 06-tiden lørdag morgen.