Voldsomt opgør - mand tævet med vandpumpetang

FREDERIKSHAVN:Et voldsomt opgør i et misbrugsmiljø i Frederikshavn er foreløbig endt ud i, at en 44-årig mand fra Sæby netop nu fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring sigtet for grov vold ved at have tævet en bekendt mand med en vandpumpetang.

- Den 44-årige fra Sæby opsøgte onsdag formiddag den bekendte på en adresse i Frederikshavn. Her sparkede han først døren ind for derefter at slå sin bekendte med såkaldt papegøjetang (vandpumpetang; Red.) både på kroppen og i hovedet, forklarer politikommissær Peter Skovbak, leder af efterforskningen ved Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Den 44-årige bliver sigtet efter straffelovens paragraf 245 om kvalificeret vold.

Yderligere to mænd er sigtet i sagen for medvirken til den grove vold, men de bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør, oplyser politikommissæren.

Grundlovsforhøret foregår for lukkede døre, så derfor kan Peter Skovbak ikke komme nærmere ind på årsagen til det voldsomme opgør, men han kan dog bekræfte, at det er foregået i et misbrugsmiljø, og de involverede parter kender hinanden i forvejen, så opgøret er næppe tilfældigt, vurderer politikommissæren.