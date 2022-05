Vrede husejere på barrikaderne: - Kommunen vil ikke lægge vores fortov tilbage

Per er klar til krig og krise: Sådan forbereder du dig på, at det værste sker Ny bog - skrevet under inspiration af nordjysk blæsevejr - giver råd til, hvordan du kan være beredt, hvis vand, strøm og varme forsvinder - og hvornår det giver mening at grave sin mad ned i haven. Rådene retter sig især til dem med hus, have og kummefryser