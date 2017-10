Waterline i Arena Nord med rendyrket rock

FREDERIKSHAVN: Waterline, Arena Nords rockfestival, der havde premiere i februar i år, fortsætter i 2018. Den 17. marts.

Arrangørerne har lyttet til publikums reaktioner og konklusionen er klar: Waterline skal være en rendyrket rockoplevelse, og Arenaen er nu klar med et stærkt rock lineup, som vil både overraske og sørge for en fantastisk festival.

- Det er blandt andet noget af det, som Waterline gerne vil - at overraske med nye og mindre navne, der er booket for at skabe en fest. Sidste år var de de semi-lokale SuperScum fra Aalborg, der tog publikum med storm ved festivalens første koncert klokken 17.00 - det er jo i sig selv en bedrift, at banke en stemning op fra 0. Men det gjorde bandet - og publikum kunne mærke det, udtaler Jens Ole Amstrup, talsmand Waterline og leder af regionalt spillested Det Musiske Hus.

Waterline 2017. Konceptet med cafeer og hyggehjørner i foyeren i Arena Nord bibeholdes. Arkivfoto: Michael Bygballe

Der lover, at Arena Nord lægger sig i selen for at tage godt imod alle med hyggelige områder med bar, café og spisning - og vip-billetten med full service hele dagen.

De første tre navne på plakaten bliver: Leoniden (Tyskland), Saveus og Kellermensch.

På weekendens Ink&Brew i Arena Nord kan man se de to næste bands, hvis man besøger RockBar i INK hallen.

Og den 18. november afsløres det sidste navn på plakaten.

Waterline har fornyet sit grafiske udtryk med lån fra den tyske Bauhaus periode, der var en tid i verdenshistorien, hvor produktion, design og kultur var i opbrud og på vej ind i nye sammenhænge og udtryk.

Mere om de tre bands:

Det tyske band Leoniden har fundet deres navn i et af de mest spektakulære himmelfænomener (leoniderne). Og at dømme efter hjemlandets anmeldelser på bandets musik og liveoptræden, er de fem Hamburg- og Kiel drenge allerede godt på vej mod - stjernerne. Vi opdagede dem på dette års Reperbahn Festival i Hamburg, hvor de leverede et energifyldt og medrivende show. Deres musik er er et mix af rock, elektronica og indie-pop med masser af hitpotentiale og fremstår live som ekstrem dansevenlig.

Saveus: Bandet behøver vel egentlig ikke nærmere præsentation - Martin Hedegaard er i absolut front for denne lille komet på den danske musikhimmel. Og fra det vilde comeback i 2015 på P3 GULD er det gået stærkt. Sommerfestivaler herhjemme og i udlandet har (gen)opdaget Martin og Saveus - og nu kommer han på Waterline 2018.

Kellermensch: Dark Rock fra Esbjerg - med den karismatiske frontman Sebastian Wolff på sang og guitar. Ingen går tomhændede fra en Kellermensch koncert - bandet er gavmilde når det kommer til rockattituder og showmanship. Og deres to anmelderroste albums “Kellermensch" (2011) og “Goliath" (2017) leveres sikkert og råt hvergang. Man fornemmer, at det er et orkester, der har noget på spil. De åbnede Roskilde i 2012 på Orange Scene. Og høster lige nu fantastiske anmeldelser for deres efterårsturne.