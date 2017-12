Weekend med juleoplevelser i børnehøjde

FREDERIKSHAVN: I den kommende weekend tager handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK børnene ved hånden med en række juleoplevelser med alt fra slædehunde til julemandens ankomst i skib.

Lørdag 16. december kan man møde de skønne slædehunde fra Potetryk i Kirkeskoven ved Frederikshavn Kirke.

De er der allerede fra kl. 10, og de vil gerne kæles og have en godbid.

Julemanden uddeler dagen igennem juledvd’er, Red Barnet Bamser, slik og kl. 13 er der også spontangaver ved julemandens store stol.

Rigtig mange børn har allerede afleveret ønskeseddel, og flotte tegninger til konkurrencen om et FREDERIK-gavekort, men der er plads til endnu flere.

Juleskibet ankommer

Søndag 17. december ankommer det gode juleskib W. Klitgaard til Paradiskajen ved Læsøterminalen.

Det sker kl. 13 og når julemanden er kommet i land efter den lange rejse fra Grønland, er der juleoptog med Tordenskjoldsgarden som fortrop til hyggelig juletræsfest på Scandic The Reef.

Juletræsfesten byder på musik og dans om juletræet samt store godteposer til alle børn.

The Reef byder på julesmåkager og der vil være mulighed for at købe gløgg, varm kakao, æbleskiver mv.

Byens mindste børn kan aflevere sutterne på Kirkepladsen, på det flotte suttetræ som smedene på Knivholt har produceret.

Adventslysene tændes

Traditionen tro tænder vi det tredje lys i Danmarks måske største adventskrans kl. 11.

Camilla Haubjerg og Madicken Mose fra Musikskolen underholder med sange og sammen synger vi et par julesalmer.

Når lyset er tændt, byder Empire og FREDERIK på gratis æbleskiver på Café Empire, som familien kan varme sig på og der er mulighed for at købe varm kakao og hjemmelavet gløgg.

- Vores lokale nisseorkestre Musikkorps Sæby og FDF Brassband, spreder julestemning forskellige steder i gågaden. Musikkorpset spiller både lørdag og søndag fra kl. 11-13.30 og brassbandet kan opleves søndag fra kl. 11 og halvanden time frem, fortæller handelschef Dan Kobberup, der glæder sig over de mange roser, FREDERIK har fået for det nye initiativ med højtalere i gågaden.

- Udgangspunktet var at de skulle sprede julehygge med gode gammeldags klassiske julemusik - og det gør de og meldingerne er at folk er glade for den ekstra stemning, det giver, siger Dan Kobberup.