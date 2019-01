Weekendindbrud: Tyve gav hund peberspray

VENDSYSSEL: Indbrudstyve har i weekenden været på spil omkring Frederikshavn, Sæby og Dronninglund.

Ved to af indbruddene var tyvene ikke alene. Blandt andet på Krilvej i Ravnshøj, hvor tyvene skaffede sig adgang til huset ved at smadre et vindue.

Det har husets hund formentlig ikke brudt sig om, og tyvene har derfor sprøjtet peberspray på hunden for at passivisere den.

Tyvene kunne herefter stjæle smykker fra huset, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Indbruddet blev begået fredag mellem klokken 17 og 18.45, og det er formentlig i samme tidsrum, at et andet indbrud i Ravnshøj på Hedehusvej er begået.

Her fik tyvene dog intet udbytte med.

Hørte stemmer nedenunder

Omkring midnat mellem søndag og mandag fik en beboer i et hus på Nørregade i Dronninglund sig en slem forskrækkelse.

Beboeren befandt sig på husets 1. sal, da han hørte stemmer nedenunder. Beboeren gav lyd fra sig, og det fik tyvene til at stikke af, fortæller Peter Skovbak.

De nåede dog at stjæle tre pas fra huset.

Tyvene havde skaffet sig adgang ved at gå ind igennem en ulåst hoveddør.

Sølvtøj og smykker

Derudover har der været indbrud i en villa på Mylius Erichsens Vej i Frederikshavn fredag mellem klokken 14 og midnat.

Her har gerningsmændene også skaffet sig adgang ved at knuse en rude, og inden for har de stjålet sølvtøj, smykker, kontanter, tre computere og en iPad.

På Søndermarken i Sæby brød tyve ind lørdag mellem klokken 17 og 21.

Her blev der også stjålet smykker og sølvtøj.