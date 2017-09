White Hawks-direktør: Forstår ikke, hvordan vi kunne tabe

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks indledte fredag aften den nye sæson i Metal Ligaen med at tabe 3-4 på egen is til Esbjerg Energy. Et resultat, der stadig ikke er helt sunket ind hos høgenes direktør.

- Jeg forstår stadig slet ikke, hvordan vi kunne tabe den kamp. Vi spiller Esbjerg ud af banen i første periode, men så bliver vi ramt af noget uheld, jeg slet ikke kan beskrive, lyder Henrik Andersens første reaktion.

- Esbjerg får for eksempel et mål ved at pucken rammer nettaget, falder ned, rammer Thomas Lillie i ryggen og går i mål. Hvor tit ser man lige den slags ske?

Høgene kom undervejs bagud 1-3, men formåede at kæmpe sig tilbage på 3-3, inden Odense fik prikket sejrsmålet ind med fem minutter igen.

- Det er lidt surrealistisk. Vi burde føre med to eller tre mål efter første periode, og så står vi her med nul point på kontoen, lyder det fra Henrik Andersen.

- Men vi må også anerkende, at Esbjerg er gode til at holde momentum i anden periode, da de kommer foran, ligesom de får lukket flot af, efter de kommer foran til sidst.

Ingen brok

Til trods for resultatet - og det sorte uheld - så har direktøren dog ikke noget at brokke sig over.

- Jeg kan ikke være andet end tilfreds. Vi spiller en virkelig flot hockeykamp, men bliver ramt af helt usandsynlig uheld, vurderer Henrik Andersen, der mener, der er stor grund til optimisme.

- Lige nu er det en kæmpe mavepuster, men når vi lige får kampen lidt på afstand, så kan vi sådan set kun være fortrøstningsfulde før de næste kampe.

Frederikshavn skal forsøge at få sat sæsonens første point på kontoen, når de søndag tager på besøg hos Rødovre Mighty Bulls.