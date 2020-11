White Hawks-direktør håber: "NHL"-spillere kan måske blive sæsonen ud

ISHOCKEY:Coronapausen i nordamerikansk ishockey har medført, at Frederikshavn White Hawks har lånt spillere, der er på prospect-kontrakt i NHL-klubber.

Det er endnu uvist, hvornår Joachim Blichfeld, Kristians Rubins og Liam Folkes skal vende tilbage til deres respektive klubber. Klubbens direktør drømmer endda om, at trioen kan være længere tid i Danmark end først ventet.

- Der er ikke sat nogen dato på. Klubberne kan kalde dem hjem med rimelig varsel. Smittetallene bliver ikke bedre derovre, så måske kommer de ikke i gang, og i så fald har vi truffet en god beslutning og kan måske endda beholde dem hele sæsonen, lyder det forsigtige håb fra Henrik Andersen.

I øjeblikket ser det altså ud til, at trioen meget vel kan hjælpe høgene gennem det hårde kampprogram i Metal Ligaen i december.

- Der går jo rygter om yderligere udsættelser derovre, så der er ingen tegn på, at de snart skal forlade os. Omvendt ved vi ikke, om de bliver hjemkaldt. Det er en uvis tid, siger direktøren.

Selvom der uden tvivl er masser af talent i danskeren, letten og canadieren, har White Hawks dog ikke kapitaliseret på gæstespillerne.

Fredag endte vendelboerne en nederlagsstime, da de vandt over Herlev Eagles efter forlænget spilletid.

- Der er argumenter for og imod at tage dem ind på den måde. Vi har da været i en kedelig stime, men der har også været en periode, hvor vi ikke spillede, siger han.

Han mener dog, at løsningen med at hente billige lejesvende på nordamerikanske kontrakter er lukrativ.

- Vi fik mulighed for at låne spillere for små penge i et kriseår. Vi greb chancen, fordi vi endnu ikke har råd til at signe spillere til resten af året, forklarer White Hawks-direktøren.

White Hawks møder Herning Blue Fox søndag klokken 15.