White Hawks-forward: Vi var vores egen værste modstander

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks måtte fredag aften forlade Aalborg uden point, da arvefjendeopgøret mod Aalborg Pirates blev tabt 1-4.

Og det nederlag var vendelboernes egen skyld, mener forwarden Kristoffer Lauridsen, der især ærgrede sig over, at Aalborg scorede til 1-0, mens Frederikshavn var i overtal.

- Det kostede alt. Som vi lige har snakket om i omklædningsrummet, var vi vores egen værste modstander i dag. Det var vores egen skyld, at vi tabte den her kamp, siger Kristoffer Lauridsen.

Nederlaget var en streg i regningen for Frederikshavn White Hawks, der de seneste uger ellers har vist fremgang efter en dårlig sæsonstart.

- Det er selvfølgelig altid et tilbageslag at tabe en kamp, men det ændrer ikke på, at vi i de seneste kampe har fået rettet op på en dårlig sæsonstart. Heldigvis har vi kamp igen søndag, og den skal vi ud at vinde, og så står vi fint igen, mener Kristoffer Lauridsen.

Frederikshavn White Hawks møder søndag Hvidovre på udebane.