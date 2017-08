White Hawks går efter Final Four

ISHOCKEY: Når den nye sæson i Metal Ligaen åbner 8. september, er der mere at spille om end en god grundspilsplacering.

Ligaens fire bedst placerede hold efter 20 grundspilskampe kvalificerer sig således til pokalturneringens Final Four-stævne, der skal afvikles i Jyske Bank Boxen i Herning, og en plads ved det stævne går Frederikshavn White Hawks efter, erklærer cheftræner Mario Simioni.

- Det skal være en motivation for os at forsøge at komme med der. Jeg vil elske at få lov til at spille i den arena foran en masse tilskuere, så det er afgjort et mål for os, siger Mario Simioni.

Turneringsstrukturen i Metal Ligaen er også lavet om til den kommende sæson, så det kun er de seks øverste, der kvalificerer sig direkte til slutspillet.

- Jeg går altid efter at vinde hver kamp og slutte så højt som muligt, men det er i hvert fald et minimumskrav for os, at vi er i topseks, når grundspillet er forbi, siger Mario Simioni, der skal i gang med sin anden sæson hos Frederikshavn White Hawks.

Efter sidste sæson havde han ellers en option i sin kontrakt, der gav ham mulighed for at prøve lykken andetsteds.

- Jeg opsøgte ikke noget, men jeg fik en god mulighed i den tyske DEL-liga. Det var ikke som cheftræner, men det var interessant alligevel, men den endelige afklaring kunne jeg først få, efter at min option var udløbet. Den chance var jeg ikke villig til at tage, for jeg er rigtig glad for at være i Frederikshavn, siger Mario Simioni.

Frederikshavn White Hawks spiller fredag aften den første træningskamp forud for den nye sæson, når norske Manglerud kommer på besøg.