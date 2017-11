White Hawks i vildt comeback

ISHOCKEY: Aalborg Pirates cruisede tirsdag mod den tredje sejr af ligeså mange mulige i denne sæson over lokalrivalerne Frederikshavn White Hawks,

Men frederikshavnerne leverede på egen is et formidabelt comeback og vandt 3-2.

Pirates tog føringen efter mindre end fem minutter, da Pierre-Olivier Morin fyrede kanonen fra lang afsted. Pucken ramte hjemmeholdets Joachim Linnet, ændrede retning og snød Thomas Lilie i målet.

Føringen var ganske fortjent, for gæsterne virkede mere opsatte end høgene, der indledte ukoncentreret og havde svært ved at sætte spillet. Det udnyttede gæsterne ganske effektivt til at bringe sig på 2-0 efter 15 minutter ved Martin Højbjerg, der elegant gled igennem i venstre side og fik pucken sendt over i det lange hjørne.

De ellers så formstærke høge virkede tæt på det panikslagne i denne fase og lod sig presse langt ned i egen zone, hvor det bare handlede om at afværge.

Piraterne vandt skudstatistikken i første periode med 13-4, og høgene måtte gå fra isen til en pibekoncert fra hjemmepublikummet.

Billedet var dog det samme i starten anden periode, hvor Thomas Lilie måtte præstere små mirakler i målet for at holde kampen i live - blandt andet reddede han et straffeslag fra Jeppe Jul Korsgaard.

En udvisning på fem minutter til piratkaptajn Julian Jakobsen for en voldsom bording, gav dog hjemmeholdet chancen for at etablere et pres, og det slog Martin Eriksson kapital af, da han blev spillet helt fri og blot skulle sende pucken i ind i et tomt mål til 1-2 seks minutter inde i perioden.

Det gav tydeligvis fornyet tro hos frederikshavnerne, og resten af perioden var en åben slagsudveksling i højt tempo mellem to jævnbyrdige hold, og alt var åbent før de sidste 20 minutter.

Skudstatistikken i anden periode var 14-14.

Fra tredje periodes start stod det klart, at hjemmeholdet havde meldt sig ind i kampen for alvor. Der var bid i tacklingerne, og selvom opgøret stadig var jævnbyrdigt, havde hjemmeholdet tiltvunget sig et lille overtag. Tadeas Galansky tog dog godt fra i pirat-målet indtil fire minutter før tid, da Cam Spiro efter et langvarigt pres udlignede til 2-2.

Dermed gik kampen i overtid.

Og her blev Mark Hurtubise helten for hjemmeholdet med scoring til 3-2 efter bare 16 sekunder.