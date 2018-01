White Hawks kørte Rungsted over

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks viste flot offensiv ishockey, da Rungsted tirsdag aften blev besejret med 7-3.

Første periode var en ganske dramatisk en af slagsen.

Frederikshaverne jublede, da Nick Olesen efter otte minutter tilsyneladende sendte pucken i mål. Der var dog tvivl om, hvorvidt pucken havde været over stregen, eller "bare" havde truffet stolpen. Hoveddommeren tjekkede tv-billederne, men kunne ikke verificere, at der var scoret. Stillingen var altså fortsat 0-0.

Det slog dog ikke høgene ud.

Umiddelbart efter kunne Nick Olesen således bringe sit hold i front på et resolut skud i power play.

Bare fire minutter senere blev det også 2-0 ved Marcus Pedersen.

Herefter løb hjemmeholdet ind i et par udvisninger, og det lykkedes Rungsted at reducere, da Jake Hansen fik skubbet en retur under Christian Larsen i høgeburet.

Mere blev der ikke scoret i en livlig første periode.

Hjemmeholdet indledte anden periode flot, da Kristoffer Lauridsen smukt spillede spillede Robert Jekimovs fri til scoring. De to samme spillere viste knap fire minutter senere atter deres fine indbyrdes forståelse, da Lauridsen igen fandt Jekimovs foran mål, og letten svigtede ikke.

4-1 til høgene.

Kampen bølgede dog fortsat frem og tilbage, og ingen af de to hold var koncentreret i forsvaret.

Rungsted fik således reduceret ved Nikolaj Rosenthal - endda mens holdet var i undertal - men hjemmeholdet fandt også nettet endnu engang før anden periodes udløb. Målscorer til 5-2 var Anthony DeLuca.

Hjemmeholdet fortsatte de fine takter i starten af tredje periode, hvor Henrik Eriksson udbyggede til 6-2 på et smukt skud. Mathias Persson fik reduceret for Rungsted, inden Robert Jekimovs scorede sit tredje mål i kampen til slutresultatet 7-3.

Sejren sender White Hawks op på ligaens tredjeplads.