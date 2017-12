White Hawks kunne ikke knække Odense

ISHOCKEY: White Hawks lå inden søndagens dyst mod Odense i Metalligaen nummer fire, men holdet kunne med en sejr have lukket hullet til netop Odense på rækkens tredjeplads.

Sådan skulle det dog ikke gå.

Odense vandt således kampen med 2-1.

Høgene var i teten i kampens første tredjedel, men formåede trods et par fornuftige chancer ikke at bryde dødvandet, hvorfor stillingen efter 20 minutter fortsat var 0-0.

Gæsterne kom anderledes tændte ud til anden periode og tog føringen i power play efter godt 23 minutter. Målscorer var Dylan Walchuk.

Frederikshavnerne spillede fysisk i denne fase af kampen og løb i anden periode ind i hele fire udvisninger, hvilket betød, at de for ofte måtte koncentrere sig om at forsvare.

Stillingen før det sidste 20 minutter var derfor fortsat 0-1.

Hjemmeholdet forsøgte at skrue op for tempoet i tredje periode, og det lykkedes også at sætte gæsterne under pres. Belønningen kom med godt otte minutter tilbage, da topscorer Mark Hurtubise fik udlignet til 1-1.

Målet rystede dog ikke Odense, der knap fire minutter før tid løb med det hele. Det skete, da Søren Nielsen afgjorde kampen med sit mål til 2-1.