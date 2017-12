White Hawks-målmand: Fedt at vinde i Aalborg

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks hentede fredag aften en af de sejre, der smager ekstra sødt.

Foran 5000 tilskuere i Gigantium i Aalborg blev det til en 3-2-sejr over de evige rivaler fra Aalborg Pirates.

- Det gør bare sejren endnu federe, at det skete her i Aalborg. Da vi scorede vores første mål, kunne man mærke, at deres fans blev stille, mens det gav vores fans det ekstra boost, og derfra hjalp de os bare på vej mod sejren, siger Christian Larsen, der havde fået chancen i målet på bekostning af Thomas Lillie.

- Jeg var lidt overrasket, men jeg gjorde mit bedste, og jeg er glad, når holdet vinder, så i dag er jeg glad, siger Christian Larsen.

Målmanden høstede også roser fra cheftræner Mario Simioni.

- Christian spillede fantastisk. Han fylder virkelig meget i målet og var god for os her i Aalborg, siger White Hawks-træneren, der dog ikke er klar til at udnævne Christian Larsen til ny førstemålmand.

- Jeg vil ikke tale om hvem der er førstemålmand, og hvem der er andenmålmand. Thomas (Lillie, red.) har haft nogle downperioder, men han har jo også stået næsten alle kampe, og jeg føler, det er vigtigt at have begge målmand i gang. Jeg tror stadig på Thomas, siger Mario Simioni.