White Hawks nedlagt af topholdet

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks måtte fredag aften se sig besejret af Metal Ligaens tophold fra Herning Blue Fox, der hjemme på egen is vandt en tæt kamp med 3-2 efter et sent sejrsmål.

Frederikshavn White Hawks vandt det seneste møde med Herning med 8-2, men fredag aften var det Metal Ligaens tophold, der var ovenpå fra start. Mathias H. Mølgaard bragte Herning foran midtvejs i første periode, og i periodens sidste minut blev ondt værre for Frederikshavn, da Herning trods en mand i undertal kom foran 2-0 takket være Daniel Nielsens scoring.

Vendelboerne rejste sig dog flot i anden periode. Først reducerede Nick Olesen til 1-2, inden japanske Shoma Izumi med sin scoring sørgede for, at der igen var balance på måltavlen.

Det viste sig dog at være spildte kræfter for Frederikshavn White Hawks, for med mindre end tre minutter tilbage af kampen sikrede Toni Kallela Herning Blue Fox alle tre point med sin scoring til 3-2.