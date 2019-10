White Hawks-profil er nu tiltalt for vold mod modspiller under kamp

FREDERIKSHAVN:Ishockeyspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks skal en tur i retten i den nærmeste tid.

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har nemlig rejst tiltale mod den 23-årige ishockeyspiller. Han er tiltalt for vold mod en modspiller under en ishockeykamp i Frederikshavn 18. september.

Her er Kristian Jensen tiltalt for at have slået Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet med knytnæve, efter at have væltet ham omkuld på isen, hvorved hans hjelm faldt af.

Odense-spilleren mistede bevidstheden og fik hjernerystelse.

Det voldsomme optrin under ishockey-kampen betød, at Nordjyllands Politi fik flere henvendelser fra borgere, der ønskede at anmelde Kristian Jensen for vold.

Det resulterede i en sigtelse af ishockeyspilleren i slutningen af september, og nu har anklagemyndigheden altså vurderet, at sagen skal i retten.

Retten skal nu afgøre, om optrinnet på isen var vold, og i så fald, hvad straffen skal være for volden.

Han er tiltalt efter straffelovens milde voldsparagraf, der har en strafferamme på tre års fængsel.

Hør også NORDJYSKEs sportspodcast Arena, hvori Frederik Åkesson fra Frederikshavn White Hawks og Stefan Madsen fra Aalborg Håndbold deltager - og hvor der blandt andet bliver sat fokus på vold i elitesport.