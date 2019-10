White Hawks-profil er nu tiltalt for vold mod modspiller under kamp

FREDERIKSHAVN:Ishockeyspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks skal en tur i retten inden for den nærmeste tid.

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har nemlig rejst tiltale mod den 23-årige ishockeyspiller for vold mod en modspiller under en ishockeykamp i Frederikshavn 20. september.

Kristian Jensen er tiltalt for at have slået Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet med knytnæve, efter at have væltet ham omkuld på isen, hvorved hans hjelm faldt af.

Odense-spilleren mistede bevidstheden og fik hjernerystelse.

Det voldsomme optrin under ishockey-kampen betød, at Nordjyllands Politi fik flere henvendelser fra borgere, der ønskede at anmelde Kristian Jensen for vold.

Det resulterede i en sigtelse af ishockeyspilleren i slutningen af september, og nu har anklagemyndigheden altså vurderet, at der er grundlag for at køre den som en straffesag i retten.

Det er en sjældenhed, at en voldsom episode i en ishockeykamp ender i en straffesag, men det er nu op til retten at afgøre, om optrinnet på isen var vold.

Kristian Jensen er tiltalt efter den milde voldsparagraf i straffeloven.

Sagen kommer til at køre ved Retten i Hjørring. Den er endnu ikke berammet.

Hør også NORDJYSKEs sportspodcast Arena, hvori Frederik Åkesson fra Frederikshavn White Hawks og Stefan Madsen fra Aalborg Håndbold deltager - og hvor der blandt andet bliver sat fokus på vold i elitesport.