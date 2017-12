White Hawks sejrede i Esbjerg

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks hentede fredag aften endnu en sejr, da udekampen mod de regerende mestre fra Esbjerg blev vundet med 4-2.

White Hawks fik en fremragende start på kampen.

Der var blot spillet fire minutter, da Kristoffer Lauridsen uassisteret bragte gæsterne i front.

Og inden hjemmeholdet havde nået at samle sig, slog høgene til igen. Målscorer var denne gang Anthony DeLuca efter godt seks minutter.

Høgene kom også stærkt ud til anden periode, hvor Kristoffer Lauridsen atter viste stor skarphed med sit mål til 3-0. Dermed begyndte det at ligne en let dag på kontoret for høgene.

Esbjerg kom dog hurtigt tilbage og fik reduceret ved Alexis Loiseau, og dermed var spændingen intakt før den sidste periode.

Og da Esbjerg fik reduceret yderligere ved Michael Fine med otte minutter tilbage, blev afslutningen af opgøret en rigtig neglebider.

Det lykkedes dog ikke Esbjerg at få scoret yderligere.

I stedet lukkede Mark Hurtubise til allersidst kampen med scoringen til 4-2 i et tomt mål.

På dette tidspunkt havde Esbjerg erstattet sin målmand med en ekstra markspiller i jagten på udligningen.