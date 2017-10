White Hawks skal bygge videre på succesen

ISHOCKEY: En stime på fire hjemmebanenederlag i træk blev tirsdag glemt en smule i Frederikshavn, hvor White Hawks storsejrede 8-2 mod rækkens førerhold fra Herning. Cheftræner Mario Simioni tilskriver øget selvtillid en stor del af æren, men også bare det at få scoret først er en vigtig faktor, mener han.

- Det hele handler om at få scoret i første periode i denne her liga. Jeg har ikke statistikken på det, men jeg vil vædde med, at 90 procent af alle sejre går til det hold, der scorer først, siger Mario Simioni.

- I de fire hjemmekampe, vi tabte i træk, spillede vi egentlig nogle gode første perioder, men fik ikke scoret først. Her mod Herning, som er ligaens klart bedste hold, havde vi held til at score først, og så er resten af kampen nemmere, for du føler ikke, at du skal jagte noget.

Cheftræneren rapporterer om en rigtig høj selvtillid i hele truppen efter de seneste kampe, der altså nu har budt på en tremålssejr hjemme mod Hvidovre, en 2-6-sejr ude over de forsvarende mestre fra Esbjerg, og altså nu 8-2 hjemme over rækkens tophold.

- Det viser, hvor meget selvtillid gør. Det hele startede med hjemmesejren over Hvidovre efter en dårlig start på sæsonen, og nu er alle spillerne begyndt at vise, hvad de kan, siger Mario Simioni.

- Men vi skal blive ved med at bygge på. Der er mere i de her gutter. Mod Herning har vi ti minutter i tredje periode, hvor vi bliver for afslappede. Det er måske små ting, men de skal fjernes.

Næste opgave er fredag, hvor den står på nordjysk lokalopgør i Aalborg, og det kræver endnu en toppræstation fra hele holdet, vurderer Mario Simioni.

- Selvom det var en rigtig god kamp mod Herning, så bør vi faktisk allerede glemme den nu, for den kan ikke give os point mod Aalborg, siger cheftræneren.

- Vi skal selvfølgelig tage selvtilliden og det gode spil med, men også huske på, at det kræver sådan en indsats hver gang, hvis vi vil vinde. Så det er vigtigt for os at holde benene på jorden og koncentrere os.