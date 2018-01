White Hawks tabte på 90 sekunder

ISHOCKEY: Trods overvægt i statistikkerne lykkedes det ikke for Frederikshavn White Hawks at besejre Rødovre Mighty Bulls, der tog en sejr på 1-2 med hjem.

Det var ellers høgene, der først kom på måltavlen. Første periode var små fem minutter gammel, da Roberts Jekimovs bragte hjemmeholdet i front efter en assist fra Henrik Eriksson.

Trods overlegenhed i skudstatistikken formåede høgene dog ikke at score yderligere i første periode, og derfor var Rødovre stadig rigeligt med i kampen, da anden periode blev skudt i gang.

Godt seks minutter inde i perioden ramte gæsterne så et par gyldne minutter. Først blev høgenes Christian Mieritz smidt to minutter i skammekrogen for at holde en modstander, og den efterfølgende powerplay udnyttede Rødovre til at udligne ved Jannik Karvinen.

Blot et minut senere bragte Thomas Olsen så gæsterne foran 1-2. Den føring holdt perioden ud, selvom høgene midt i perioden havde halvandet minut, hvor de var to mand i overtal.

I tredje periode var det igen White Hawks, der sad på kampen - i hvert fald statistisk set. Men det var Rødovre, der bedst kunne leve med stillingen, som den stod, og derfor koncentrerede sig om at holde den.

Trods flere powerplay-perioder formåede høgene ikke at få sat en udligning ind, og dermed kunne Rødovre Mighty Bulls tage en 1-2-sejr med hjem fra det nordjyske.