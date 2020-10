White Hawks lejer landsholdsspiller i NHL

FREDERIKSHAVN:Den 22-årige lettiske landsholdsspiller Kristians Rubins ankommer sandsynligvis til Frederikshavn allerede i dag. Og når papirerne at komme i orden kan han få debut allerede på tirsdag.

Det skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.,

Spilleren kommer på en lejeaftale fra den canadiske klub Toronto Maple Leafs, der hører til i amerikanske NHL.

- Det er med stor glæde vi kan præsentere ham på en lejeaftale, som er gældende til at NHL Camp starter op, og som forventelig er i december/januar. Men ingen ved om det sker, og derfor kan det ende med at Kristins spiller hele sæsonen i White Hawks, skriver klubben i pressemeddelelsen.

- Vi får en spiller tilknyttet, der er meget erfaren på den internationale scene, trods sine kun 22 år. De seneste tre sæsoner har han spillet i Nordamerika, hvor det er blevet til 62 optrædener i AHL. Kristians er en fysisk stærk spiller med sine 194 cm og 100 kg.

Kristians Rubins udtaler, selv at han er tilfreds med skiftet til det nordjyske.

- Jeg er rigtig glad for at komme til Frederikshavn White Hawks, og jeg kan ikke vente med at møde alle mine nye holdkammerater, staben og klubbens fans. Det bliver godt at komme til at spille noget hockey.