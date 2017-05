XL-BYG Tømmergaarden lukker forretning i Lyngså

LYNGSÅ: Udviklingen i byggebranchen går i retning af stadig større butikker. Derfor lukker XL-BYG Tømmergården i Lyngså.

- Kunderne forventer flere og flere varegrupper, udvidede åbningstider samt en bemanding i forretningen, der leverer et højt serviceniveau. Det gør vilkårene svære for en forretning som XL-BYG Tømmergaarden i Lyngså. Hertil kommer, at forretningen er på kun 500 m2.

- Disse udfordringer kan ikke umiddelbart løses i forretningen hér i Lyngså. Derfor lukker forretningen - og sidste åbningsdag bliver den 20. maj, fortæller Brian Kristensen, der er afdelingsdirektør i Lyngså.

Lukningen af forretningen berører fire medarbejdere.

Allerede nu ligger det fast, at afdelingsdirektør Brian Kristensen fortsætter med salgsopgaver i XL-BYG Tømmergaardens forretning i Hals sammen med sælger Bjarne Jensen.

- Det er med vemod, vi må dreje nøglen om i Lyngså. Jeg har været meget glad for samarbejdet med kolleger og både private og professionelle kunder. Vi har gjort alt for at få det bedste ud af de givne rammer, men det er ikke lykkedes. Jeg håber, at vores trofaste kunder følger med, siger Brian Kristensen

Firmaet har 17 afdelinger med i alt 400 medarbejdere i Nord- Øst- og Vestjylland.