Frederikshavns topscorer ser fremgang

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks led onsdag aften det andet nederlag i to testkampe, da holdet tabte det første af to lokalopgør på to dage mod Aalborg Pirates med 7-3.

Forward Kristian Jensen viste igen stor farlighed foran mål. Han har nu lavet tre af høgenes fire mål i de to første testkampe.

- Det er dejligt at se, at pucken bare triller de rigtige steder hen i øjeblikket. Men jeg var da glad for at se, at Cam (Spiro, red.) også kunne score, så jeg ikke skal lave dem alle sammen, siger den unge forward, der vendte tilbage til Danmark inden sidste sæson efter nogle år i svensk ishockey.

- Jeg synes måske nok, at de kom med lidt mere, end vi gjorde, og på den måde kan man måske godt se, at de er tættere på deres sæsonstart, end vi er. Men det tænker vi ikke på. Vi skal bare ud og levere i hver eneste kamp, og offensivt synes jeg allerede, det var langt bedre end i den første kamp mod Storhamar, siger han.

Frederikshavn må undvære keeper Tadeas Galansky i de første testkampe, og i stedet står den unge Aphiwat Sengthaisong.

- Det er hans første år som senior og godt for ham at få nogle kampe nu. Men vi ved, at Tadeas er en rigtig god keeper, og ham bliver vi galde for, når han er klar. siger Kristian Jensen.