Fredet bro revet ned ved en fejl

TØNDER: En fredet bro med mere end 200 år på bagen er ved en fejl blevet revet ned i Sønderjylland. Det er Fiskebæk Bro, der var opført omkring 1770, som ifølge jv.dk er blevet revet ned.

I stedet er den blevet erstattet af en ny rørføring af plast, som leder bækken under vejen.

Tønder Kommune erkender, at der er sket en fejl.

- Vi har lagt os fladt ned og sagt, hvad vi har gjort, siger fagkoordinator Christian Kjær-Andersen, Tønder Kommune.

Fejlen skete, da broen i januar skulle renoveres grundet slitage. Det rådgivende ingeniørfirma, som kommunen havde allieret sig med, besluttede sig for at fjerne broen og erstatte den af et sort rør af pvc.

Firmaet var ifølge avisen nået frem til den fejlagtige konklusion, at broen ikke var fredet.

- Det måtte være en fejl

Hos Museum Sønderjylland, der tager vare på egnens fortidsminder, er man rystet over sagen.

- Jeg blev ærlig talt lidt rystet, det må jeg tilstå. På vej ud til stedet i bilen, blev jeg ved med at tro, at man tog fejl.

- Men det var desværre ikke en fejl, siger museumsinspektør Tenna Kristensen til avisen.

Det er nu op til Slots- og Kulturstyrelsen at afgøre, om broen eventuelt skal genopføres.

Sidste år skete en lignende fejl, da en skulptur af den anerkendte kunstner Ingvar Cronhammar blev revet ned ved Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Skulpturen blev skåret i stykker og endte som metalskrot.

Det viste sig, at tilladelsen til at rive skulpturen ned var blevet givet ved en fejl.

