RANDERS: Mandag kom ind han ind fra bænken efter 56 minutters bold i Alka Superligaen. Tirsdag spillede AaB’s Edison Flores så en time for AaB-reserveholdet, da de slog Randers FC’s ditto med 2-1.

Sebastian Grønning bragte AaB’erne foran på udebane, mens angrebskollega Thomas Enevoldsen scorede til 2-1 på straffe.

Selvom Edison Flores altså ikke fandt vej til netmaskerne, leverede han en stærk præstation.

- Det så positivt ud. Han ser mere fit ud. Han mangler at kunne gennemføre en fuld kamp. Han er der ikke endnu, men han er absolut på rette vej. Nu har han vist, han kan klare en halvleg og lidt mere. Så det er positivt, siger AaB-assistenten Jacob Friis.

Igennem kampen bidrog højresiden med den peruvianske landsholdsspiller og Patrick Kristensen til flere fine chancer, beretter Jacob Friis.

Han glæder sig over, at Edison Flores nu ser ud til at være inde i et stabilt træningsforløb uden afbræk med skader. Skader og landsholdsture prægede omvendt efteråret.

- Når han har været frisk, har vi altid kunnet se hans niveau, men han har bare haft et forfærdeligt forløb med skader. Vi har ikke set ham i et forløb, hvor han ikke hele tiden har været ved at komme tilbage fra en skade, siger Jacob Friis.

Her til vinteropstarten håbede AaB så, at træningen ville blev mere stabil. Det forpurrede en skade dog. Men nu ser det ud til, at mulighederne for at se Flores i fuld flor forbedres.

- Han er ved at være i spil til førsteholdet. Det er der ingen tvivl om, siger Jacob Friis.

Mens Edison Flores tirsdag fik en times spilletid, stod den på fuld tid til både Thomas Enevoldsen og Kasper Pedersen, der ellers begge har været ude med skader i vinterens løb.