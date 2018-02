Fremskrittsparti udpeger nobelmedlem og vrager Fogh

Fremskrittspartiet i Norge har udpeget forsker ved Det Norske Nobelinstitut Asle Toje som deres kandidat til Nobelkomiteen.

Partiet venter ikke, at det vil møde modstand. Det tyder reaktionerne fra partierne i Stortinget heller ikke på.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen var blandt Fremskrittspartiets kandidater til den ledige plads i Nobelkomiteen.

Men den tidligere danske statsminister blev vraget i sidste omgang. Det var blandt andet Danmarks krigsdeltagelse i Irak, som trak ned.

- Jeg er meget tilfreds med, at stortingsgruppen har valgt en så god kandidat som Asle Toje og er overbevist om, at han kommer til at tilføre Nobelkomiteen betydelig kompetence, siger den parlamentariske leder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi.

Limi erkender, at der nok var blevet mere debat i Stortinget, hvis det var endt med Fogh Rasmussen.

- Det er en kandidat med kundskaber og meninger, som vil bidrage til komitéens mangfoldighed, skriver Arbeiderpartiets formand, Jonas Gahr Støre på Twitter om Toje.

Nobelkomitéen består af fem personer og vælges af det norske Stortings valgkomité. Det er de politiske partiers størrelse, der afgør, hvor mange de hver især kan indstille.

Valgkomitéens leder, Morten Wold, bekræfter, at valget til sidst stod mellem Toje og Fogh Rasmussen. Nobelkomiteen skal bekræftes af Stortinget.

Det er Nobelkomiteen, der hvert år udpeger modtageren af Nobels fredspris.

