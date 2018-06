Fremtidens villavej: Bjergby viser vejen

BJERGBY: Godt 40 lodsejere på fire villaveje i Bjergby ved Hjørring har samarbejdet med Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab om at klimasikre deres lokalområde.

I disse år separatkloakeres der i stor stil i landets kommuner - også i Hjørring - så regnvand og spildevand adskilles.

Men i Bjergby har man under overskriften "Fremtidens Villavej" tænkt ud af boksen: Her er regnvandet ikke kommet til at løbe i et særskilt rør under vejen, som man ellers kender det fra separatkloakering.

Vejens terræn og forløb leder i stedet vandet ned i en nærliggende, lavtliggende sø.

Selv om det ikke var regnvejr onsdag aften, lykkedes det alligevel at demonstrere ideen, da der blev holdt en rask lille vejfest. Vandet gik i den grad på en af villavejene, da en tankvogn fra Hjørring Kloakservice åbnede for sluserne.

Vandet fordelte sig efter hensigten og endte især i søen - vejfestens yngste gæster var ikke sene til at smide sko og strømper for at soppe, da chancen bød sig.

De penge, som vandselskabet har sparet på at grave en ledning til regnvand, er i stedet brugt på at forskønne vejen og dens omgivelser - og hver lodsejere har fået sit tilslutningsbidrag for regnvand retur fra vandselskabet, da man nu selv har ansvaret for afledning. Dermed har hver lodsejer fået næsten 25.000 kroner, som kunne bruges til at anlægge faskiner og regnvandsbede i haven.

Tankerne bag "Fremtidens Villavej" kan brede sig til andre dele af kommunen, hvis det rette terræn og jordforholdene ellers er til det.

Ifølge Hjørring Vandselskab er "Fremtidens Villavej" i Bjergby nu gearet til at kunne klare en såkaldt 50 års hændelse.