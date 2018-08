Fremtidsforsker: Byrden ved genbrug skal flyttes fra forbrugeren

For at undgå plastik, andre varer og emballager, der skader miljøet, i dagligdagen skal forbrugeren have udsigt til at kunne spare penge.

Afgifter er i sig selv ikke nok, vurderer fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning Klaus Mogensen.

- Mere vigtigt er det, at byrden ved genanvendelse flyttes fra forbrugeren til producenten og distributøren, siger han.

Han fortæller, at byrden består i, at producenter og forhandlere bruger overflødigt emballage, og den emballage står forbrugeren alene med til sidst. Det er et problem.

Flertallet af danskerne mener, at hvis en varer belaster klimaet særligt, skal der puttes en afgift på.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske.

En afgift på eksempelvis oksekød vil alene ramme forbrugeren, og Klaus Mogensen mener, at det vil rykke mere, hvis afgifter også rammer producenter eller distributører.

Adfærden hos forbrugeren er ifølge Klaus Mogensen begyndt at ændre sig.

- Der er flere, der snakker om, at vi ikke skal tage de lange flyrejser og erstatte oksekød med svinekød. Opmærksomheden bliver større, og derved bliver presset for afgifter eller regulering også større, siger han.

Han mener, at den øgede opmærksomhed på emnet, har været med til at rykke en del af adfærden hos forbrugeren.

- Historier om plastik der bliver smidt i havet og ender i de fisk, som vi spiser, så vi får det igen, kan også flytte noget, siger forskeren.

Affaldssortering er blevet mere udbredt, og han nævner, at nogle forbrugere ser oksekød som en luksusvare. Men opmærksomheden kan også ende som en hæmsko.

- Folk kan blive trætte af historier omkring klimaet, og så kan de ende med at ignorere dem, siger Klaus Mogensen.

Ifølge ham kan forbrugeren begynde at stille sig selv spørgsmålet: "Hvorfor skal vi gøre noget, hvorfor gør politikerne eller producenten ikke noget".

