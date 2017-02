AARHUS: Vestre Landsret frifinder tre mænd i en sag om et skyderi mellem boligblokkene i Brabrand vest for Aarhus. Det oplyser advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for en af de tiltalte i sagen.

I juni 2016 blev mændene fundet skyldige i drabsforsøg ved Retten i Aarhus og blev i den forbindelse hver idømt syv års fængsel. En af de tre fik desuden en betinget udvisning af Danmark.

Men landsretten finder det ikke bevist, at det var mændene, der affyrede skud, da en ung mand blev ramt i underbenet i sommeren 2015.

- Jeg er lykkelig på min klients vegne, siger Mette Grith Stage.

- Særligt som forsvarer er jeg glad for, at landsretten tager ordene om, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode, alvorligt.

De frifundne mænd er 34-årige Mohammad Ali Ismail, 27-årige Niyaz Nizar Chahrour og 30-årige Fadi Nizar Chahrour.

Mændene har gennem forsvarsadvokat Niels Christian Strauss ytret ønske om, at deres navne bliver offentliggjort.

Mette Grith Stages klient har været varetægtsfængslet i halvandet år. Hun vil nu søge erstatning for den tid, som han har været fængslet.

- Det har været hårdt for ham at være varetægtsfængslet i så lang tid. Han er enlig far til en datter, som han har været væk fra i halvandet år, siger forsvarsadvokaten.

Da sagen blev behandlet ved Retten i Aarhus sidste år, forlød det, at de tiltalte havde ligget på lur iført masker, inden de skød mod offeret.

Men i begrundelsen for Vestre Landsrets afgørelse står der, at der ikke foreligger nogen tekniske beviser for, at de tiltalte faktisk stod bag overfaldet.

- Der er således hverken på gerningsstedet eller ved ransagning hos de tiltalte fundet spor i form af våben eller maskering med videre, som kunne knytte de tiltalte til gerningen, står der blandt andet i dommen.

