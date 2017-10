Friluftsmand i jakkesæt

DANMARK: - Du skal lige have lidt mere højde på.

Ib Hammer, som er instruktør, lader ordene falde med en sikker rutine. Vi befinder os på Land Rover Experience Center på Tirsbæk Gods ved Vejle, og er ved at pløje os gennem et vandhul.

I forvejen er den store Land Rover Discovery hævet med 1,5 cm over frihøjden på 28,3 cm, og et tryk på knappen til luftaffjedringen, betyder, at vi går op yderligere 1,5 cm op over den våde skovbund og forcerer nogle bumlede midterspor.

Der er ikke meget, som kan stoppe os. Suv’en, der netop er kommet i en helt ny generation, kan nemlig klare vadedybder på op til 90 cm, mens bakker på 34 grader henholdsvis kan indtages - og forlades med 30 grader.

Vi prøver det meste på den udfordrende rute ad nærmest ufremkommelige hjulspor gennem skoven, bl.a. forsvaret også bruger til træning. Discovery har de samme terræn-programmer som den finere Range Rover, den også deler undervogn med, og hvor udgangspunktet er Land Rovers Terrain Response 2-system, der har programmer for græs, sne, sand og sten, kan udbygges med en halv snes hjælpesystemer, og virker overbevisende sammen med terræn fartpiloten, der fungerer mellem 1,8 km/t op til 30 km/t samt mærkets Hill Descent Control", der selv klarer ærterne op- og ned af stigninger.

Indre værdier

Mens de første fire generationer af Discovery, der så dagene lys i 1989, har været firkantede kasser, der udstrålede lige så rå macho-charme som den udgående Defender med rødder fra 1948 og Harrison Ford i sine velmagtsdage - til sammen! - er den nye model langt mere glat i designet.

I en tid, hvor salget af suv’erne og crossovere boomer, er det dog klart, at Discovery skal appellere bredere.

- Vi er i et marked, hvor konkurrenterne bl.a. er. Audi Q7 og Mercedes GLE. Derfor skal Discovery være en bil, som du både kan køre til operaen i og samtidig kan bruge til en jagt, siger Michael Lund, pressechef hos den danske importør af Jaguar og Land Rover.

En kommende helt ny Defender skal dog formentlig tegne de mere rustikke linjer.

Masser af praktikaliteter

Vi tester Discovery med den 3,0 liters dieselmotor på 240 hk, som med det næstdyreste HSE Luxury udstyr koster 1.294.900 kr. og har ekstraudstyr for yderligere 300.000 kr.

Modellen starter fra 972.000 kr. med en 180 hk dieselmotor, mens beskatningsværdien ved erhvervsleasing er 792.000 kr. Her skal du så lægge 30.000 kr. oven i for at få en tredje sæderække og dermed plads til syv.

Den fem meter lange Land Rover Discovery er 15 cm længer end forgængeren, har lidt mere akselafstand, og bygger på samme platform som den dyrere Range Rover Sport, mens de mindre Land Rover Discovery Sport og Jaguar F-Pace fra samme hus lapper lidt over hinanden.

I modsætning til de mere tyndbenede crossover’ere, hvor mange bygger på en personvognsundervogn, er Discovery en rendyrket suv, hvor alene frihøjden fortæller sit. Englænderne har dog gjort meget for at løfte komfort-niveauet med mulighed for udstyr som elektrisk fodbetjent bagklap over hele pakken af sikkerhedssystemer til koncernens "Activity key", der er et gummiarmbånd med indbygget nøgle.

Selv om det mest kantede design er slebet bort, er modellen en regulær sag med et slags "ekstra hus" agterude med plads til tredje sæderække.

Det giver ekstra meget luft i kabinen, hvor der på sidste række er pænt med plads til hoveder og benspjæt for to, og på anden række er rigeligt med plads at fråse i. Adgangen er let med en sæderække nummer to, der løses med et håndtag og køres frem.

Testbilen har en elpakke, hvor du elektrisk kan vippe ryglænet på anden sæderække og forsæderne ved indstigning eller lægge den midterste nakkestøtte på anden sæderække ned for bedre udsyn. Det førstnævnte foregår dog noget langsomt.

Magisk luftaffjedring

Bag rattet skuer vi et instrumentbord i samme nyklassiske stil som Land Rover Discovery Sport, men som er ommøbleret og løftet på et højere finish- og kvalitetsniveau, testbilen var dog også det næstdyreste HSE-niveau. Den rendyrkede Range Rover ligger dog en tand højere.

Til gengæld har Discovery det samme In control infotainment-system som Range Rover, der i største med Pro-version har en stor og hurtig 10 tommer skærm.

Store opbevaringsrum

Kabinen rummer masser af enorme opbevaringsrum, både under midterarmlænet og sågar i et skjult rum midt i instrumentbordet. Her kan der være i alt være fire ipads, og der er også fire USB-udgange til strøm

Den sidehængslede bagdør forsvinder. Til gengæld har vi nu vandret delt bagklap, hvor der kan sidde personer med en samlet vægt på 300 kg på den nederste del. Ganske praktisk.

Med testbilens luftaffjedring og listen med ekstraudstyr er Discovery reelt er et alternativ til Range Rover. For eks. betyder luftaffjedringen, at bilen sænker sig 4,0 cm ved indstigning, og på motorvejen sænker sig 1,3 cm ved hastigheder over 100 km/t.

På lande- og motorvejene omkring Vejle viser Discovery da også sig som en meget komfortabel høj bil, du sagtens kan tage på langfart i.

Det er dog en rendyrket suv, så du har ikke samme køredynamik som i en bil a la Audi Q7, der har en snært mere crossover over sig, og altså tættere vejgreb. En god acceleration i et par rundkørsler får vores Discovery til at krænge som en mere klassisk firehjulstrækker.

Motoren med et moment på 500 Nm ved 1500 omdr., har masser af kræfter at tappe af. Det gælder både i terræn og på vejen, hvor det teoretiske forbrug på 15,9 km/l ikke lyder afskrækkende. Spørgsmålet er, om det holder i virkeligheden.

Men det er præmissen, hvis man går "all the way" og køber en rendyrket suv, som til gengæld kan klare 3,5 ton på krogen.

Pakken er så overbevisende, at vi med dansk snusfornuft ikke ville tøve med at overveje den nye Discovery som klart alternativ til den større og mere bamsede Range Rover eller Range Rover Sport. Med mindre du går efter prestige-signalerne i at køre topmodellerne.