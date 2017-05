Friske millioner skal fyre op under vækstraket

Grønt væksteventyr med vindmøller og solenergi klar til at udfordre de store spillere på markedet

DANMARK: De to danske forretningsfolk, Knud-Erik Andersen og Mikael D. Pedersen, har i al ubemærkethed skabt et nyt grønt væksteventyr med virksomheden European Energy, skriver Finans.

Selskabet med milliardomsætning og kun 67 ansatte tjente sidste år 120 mio. kr. på at bygge europæiske vind- og solcelleparker, og nu åbner ejerne op for en større kapitalindsprøjtning, der skal sikre, at selskabet kan udfordre de store aktører på verdensmarkedet for vindmølle- og solcelleparker.

- Vi vil gerne tage det næste skridt, hvor vi træder ud fra en være en mellemstor europæisk spiller og bliver en mere global spiller. Det kræver en anden kapitalstruktur, og det er vi bestemt ved at kigge på, siger administrerende direktør og hovedejer af European Energy Knud-Erik Andersen til Finans.

Gode muligheder

Nye finansielle muskler kan f.eks. komme fra eksterne investorer som pensionskasser, kapitalfonde, industrielle aktører eller en børsnotering.

- Der kunne være mange muligheder, det vil vi kigge på med et åbent sind, siger Knud-Erik Andersen, der fortæller, at høje elpriser i mange vækstøkonomier giver gode ekspansionmuligheder.

- Det er vigtigt for os at være tilstede i flere markeder og med flere teknologier for at fremtidssikre vores forretning, siger han.

Frederik Aakard, partner i Oaklins, der rådgiver om køb og salg af virksomheder, fortæller, at European Energy efterhånden har en størrelse, hvor firmaet kunne være interessant for kapitalfonde og institutionelle investorer.

To ben at stå på

- Sol og vind giver to ben at stå på, og det er godt, når man udvikler og sælger projekter. Det lyder til, at forretningen er bred nok til en kapitalfond, siger han.

European Energy har trods en noget ujævn indtjening fra år til år som følge af forretningsmodellen med at udvikle, bygge, sælge og drive store vind- og solcelleparker oplevet en kraftig vækst.

/ritzau/FINANS