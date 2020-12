Fristen er udløbet - 2,3 millioner bestilte deres feriepenge

KØBENHAVN:I alt nåede 2,3 millioner lønmodtagere i Danmark at bede om at få udbetalt deres indefrosne feriepenge.

Det oplyser LD Fonde, der forvalter pengene, i en pressemeddelelse, efter at fristen for at anmode om udbetalingen af pengene er udløbet ved midnat.

Det betyder, at der samlet set bliver udbetalt 51,6 milliarder kroner før skat. Dermed er omkring 85 procent af de indefrosne feriepenge blevet bestilt af borgerne.

I juni besluttede et flertal i Folketinget at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge for at sparke gang i økonomien efter coronakrisen. Udbetalingen begyndte i slutningen af september.

Lønmodtagerne har i gennemsnit fået udbetalt knap 13.500 kroner efter skat.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser det ud til, at pengene er kommet ud at arbejde i den danske økonomi. Det har der været behov for på grund af krisen, siger han.

- Det er godt at se, at så mange danskere har valgt at få udbetalt feriepengene.

- Det er nok ikke alle feriepengene, der er kommet ud at arbejde endnu, men mon ikke december måned og juleindkøbene vil puste yderligere til forbruget i de danske virksomheder, siger han i en kommentar.

Der er cirka 700.000 personer, som har valgt at lade deres penge stå. De har samlet ni milliarder kroner til gode. Det er primært folk mellem 50 og 60 år, der har ladet pengene stå til pensionsalderen.

Omvendt er det især de 20-35-årige, som har fået udbetalt pengene.

De tilbageværende penge forvaltes af LD Fonde. Her forvaltes også de sidste to ugers indefrosne feriepenge, som alle lønmodtagere fortsat har stående.

Det skyldes, at der blev indefrosset i alt fem ugers feriepenge, da Danmark overgik til en ny ferielov.

Regeringen vil i den kommende tid drøfte med Folketinget, om de sidste to uger skal udbetales. Der har tidligere været et flertal uden om regeringen for at sende pengene ud.

/ritzau/