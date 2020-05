Fristende og farligt

”Jeg kan modstå alt - undtagen fristelser”, som den irske forfatter Oscar Wilde (1854-1900) sagde.

Og umådeligt fristende må det være for statsminister Mette Frederiksen at slå til med et lille rask folketingsvalg i utide. Officielt for at få bekræftet sit mandat - er I stadig med mig derude? - set i lyset af den heftigt fremstormende tilslutning, som det store, gamle arbejderparti har været genstand for på det seneste.

Intet politisk parti kan være ligeglad med eller uberørt af en opbakning af den type, som Socialdemokratiet møder i den ene meningsmåling efter den anden, der taler om 68 mandater mod de nuværende 48 - mens den gamle ærkerival Dansk Folkeparti, der om nogen har præsteret at tømme det gamle parti for vælgere, nu er helt nede at vende som et af de mindste partier.

Næsten et år efter folketingsvalget sidste sommer mangler Kristian Thulesen Dahl & Co. stadig at finde deres egne ben - og finde tilbage på sporet - over for et socialdemokrati, der på i det mindste nogle punkter må siges at give DF så meget medløb, at DF-vælgere åbenlyst lader sig friste af Mette Frederiksens projekt.

Mange yderst rammende fyndord er den britiske premierminister Winston Churchill blevet berømt for - og et af dem er det ikke så lidt kyniske: ”Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde”.

Ingen kan sige, hvordan en anden statsminister fra et andet parti i en anden regeringskonstellation havde klaret den mest omfattende krisehåndtering i Danmark siden Anden Verdenskrig - men set i lyset af de gunstige meningsmålinger og den respekt, som Mette Frederiksen generelt bliver mødt med, også blandt ikke-socialdemokratiske vælgere, kan hun og hendes regering ikke siges at have ladet en god krise gå til spilde. Og her opstår så fristelsen til at udnytte et øjebliks forvirring til at veksle folkelig medvind til større magt.

Her skal statsministeren og hendes foruroligende store mængder af spindoktorer imidlertid være opmærksomme på, at en socialdemokratisk statsminister tidligere har forsøgt at udnytte en alvorlig krisesituation til at sikre sig ikke bare genvalg, men også fremgang, nemlig Poul Nyrup Rasmussen, i skyggen af terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001 - et valg, der endte med at bane vejen for 10 års borgerligt styre med først Anders Fogh Rasmussen (V), siden Lars Løkke Rasmussen (V) for bordenden.

På den hårde måde måtte Nyrup dengang indse sandheden i en af de dybt sarkastiske teser rundt om på væggene på Christiansborg, i sin tid skrevet af ”den onde maler” Rasmus Larsen: ”Folkets gunst er idel dunst”.