48 timer med hygge og forkælelse

Der er noget helt magisk ved at sidde under åben himmel i et 39 grader varmt bassin, mens der er frostgrader i luften. Fra vandet kan vi nyde en smuk og nærmest meditativ udsigt til klitter, Tylösands brede sandstrand, Kattegat og den lille ø Tylön.

Selvsamme natursceneri kan vi nyde fra sengen på vores værelse på det smukke Hotel Tylösand i badebyen Tylösand, der i knap 48 timer er vores base.

I 2020 fejrede Hotel Tylösand sit 100 års jubilæum, og det blev fejret med en stor udstilling på hotellet - "100 år med kærlighed". På hotellet kan man læse forskellige hotelgæsters kærlighedshistorier - blandt andet historien om den amerikanske soldat, Pete Peterson, der nødlandede i Halmstad og mødte sin kommende hustru på Tylösand.

Hotellet, der er beliggende direkte på stranden, har i alt 230 værelser og er et kombineret konference-og spahotel. Musikeren Per Gessle købte hotellet sammen med forretningsmanden Björn Nordstrand i 1995. Og Roxette-musikerens part i hotellet lader sig ikke fornægte. I hotellets foyer bliver man mødt af en motorcykel, som tilhører Per Gessle, og i hotellets natklub, "Leif's Lounge" hænger guld- og platinplader, plakater og et utal af guitarer, som den verdenskendte musiker har spillet på.

I hotellets foyer bliver man mødt af Per Gessle's motorcykel.

Han kan også opleves give koncerter på stedet - i 2021 afholdt han 20 koncerter på scenen foran hotellet, der i øvrigt har stor succes med sine sommerkoncerter, hvor der ofte kommer omkring 2500 gæster.

Per Gessles hustru, Åsa, arbejder med design og har sat sit tydelige præg på hotellet og dets design. Med inspiration fra hoteller verden over har hun stået for indretningen af værelserne. Hun har også designet en lampeserie, der tager udgangspunkt i temaet "kærlighed og fred", og de er blandt andet at finde på hotellets værelser.

Hotel Tylösand er Sveriges største galleri, og der hænger blandt andet fotokunst på væggene. På en af etagerne kan man nyde Roxette.

Musik og Sveriges største kunstsamling

Generelt er musik og kunst det gennemgående tema, når man bevæger sig rundt på det 23.000 kvadratmeter store hotel. Væggene prydes af fotokunst og malerier, og hotellet er, med sine 450 værker, Sveriges største galleri. Der er nok at gå på opdagelse i, og det kan godt tage sin tid at bevæge sig hen til restauranten til morgenmad.

Hotel Tylösand har gjort det til sit særkende, at man hører popmusik i forbindelse med behandlinger og i spaområdet. Denne lørdag eftermiddag befinder vi os i et behandlingsrum, der er prydet af "The Beatles" på væggene. Vi hører skøn 80'er-musik og lytter til blandt andre Climie Fischers "Love changes everything", mens vi tilbringer 30 minutter i en infrarød sauna, der skal hjælpe kroppen med at udskille affaldsstoffer, regulere blodtryk, mindske stress mv.

Klar til forkælelse i wellness-området.

Efterfølgende er der lagt op til en såkaldt cryo-ansigtsbehandling, der lover glattere hud. Der er tale om en forholdsvis ny behandling på hotellet, hvor vekselvirkningen mellem varme og kulde stimulerer hudens collagen- og elastinproduktion. Efter en lille time i Carmen Sabos kyndige hænder føler man sig faktisk - måske ikke "som født på ny" - men ganske veltilpas og klar til at indtage middag i hotellets restaurant. Med Kattegat og klitterne som kulisse, godt selskab, musikalsk liveunderholdning, lækker mad og vin er det svært at være utilfreds.

Første møde med Halmstad

Hotellet rummer alle de faciliteter, man overhovedet kan tænke sig på et "getaway". Der er motionscenter, spa-afdeling med en stor variation af bassiner og saunaer, butik, galleri, restaurant, bar og natklub, og der er ikke behov for at bevæge sig uden for hotellet. Med mindre man er debutant i Halmstad, som denne artikels skribent er.

Tylösand er kendt for at have en af Sveriges bedste strande, og fra hotellet er der nem adgang til strand og vand.

Derfor forlader vi hotellets bekvemmeligheder for at udforske Halmstad - en by som i mange århundreder var en del af det danske rige. Med sine omkring 59.000 indbyggere er det Hallands største by, og man finder et stort udvalg af spisesteder og hyggelige caféer, hvor man kan indtage sin "fika", som hører sig til, når man gæster Sverige - deres kaffepause er lige så svensk som ABBA. Byen byder desuden på mange shoppingmuligheder, og vi finder ud af, at der tilmed er penge at spare på grund af den svenske krones lave kurs. Det er hyggeligt at slentre rundt i byen, opdage finurlige butikker, slå sig ned på en café og i det hele taget gå på opdagelse i en fremmed by.

Halmstad byder på masser af shoppingmuligheder - i Drottning Kristinapassagen er der både caféer og butikker.

Der er kunst og kultur i den hyggelige og historiske by, hvor man fortsat kan se spor af dens danske fortid - blandt andet "Norre Port", som er den sidste tilbageværende af i alt fire byporte, der blev bygget af Christian 4. Der er rig mulighed for at nyde kunstværker i bybilledet - et af dem er skulpturen "Kvinnohuvud", som er et 15 meter højt kvindehoved, skabt af Pablo Picasso. Der er i dag omkring 100 værker i Halmstads offentlige rum, og mange af disse er i centrum.

Byporten Norre Port er et levn fra Halmstads gamle fæstningsværk, som stod færdigt i 1601. Ved siden af porten står rekrut 91, alias tegneseriefiguren 91:an Karlsson, og holder vagt.

Et besøg på Hallands Konstmuseum, der er smukt beliggende ved floden "Nissan", vidner om byens rige kunsthistorie og det særlige hallandske lys, der har været mål for mange kunstnere gennem årene. I udstillingen kan man blandt andet stifte bekendtskab med udstillingen "Konst, kampratskap och doft av hav" - Söndrum 1944-56. Udstillingen viser værker af kunstnere, som, på grund af 2. Verdenskrig, ikke kunne rejse ud. I stedet fandt de inspiration i kystlandskabet og naturen i Söndrum, der er en kystby uden for Halmstad.

Halland Kunstmuseum, der ligger ud til Nissan, har skiftende udstillinger. Her har kunstneren Nina Bondeson brugt et badekar i sin kunst. Kunstmuseet er desuden berømt for sine smukt dekorerede toiletter, som er lavet af kunstneren Eva Bengtsson.

Historie og vandring i naturområde

I naturreservatet "Danska Fall" bliver man også mindet om Hallands tidligere danske forbindelser - om end på den lidt mere brutale måde, hvis man skal tro en gammel fortælling, som har givet navn til området.

I reservatet, der ligger i Simlångsdalen - omkring 20 kilometer øst for Halmstad - er der afmærkede vandreruter, som leder hen til et brusende vandfald. Her mistede mange danske soldater livet i krigen mellem Danmark og Sverige. En del af den danske hær skulle, i forbindelse med et slag ved Fyllebro i 1676, have søgt ly i skoven omkring vandfaldet, og da de forsøgte at flygte hen over en hængebro, klippede de svenske soldater tovene over, og broen og danskerne faldt i vandet.

Danska Fall er et stort naturreservat med søer, skove, vandreruter og vandfald, som ligger i Simlångsdalen omkring tyve kilometer øst for Halmstad. Skilte viser vejen til vandfaldet, som har et fald på 36 meter.

Efter en frisk og kold vandretur i "Danska Fall" gør vi stop i "Patricks Prylar", hvor der findes en skønsom blanding af brugte varer, ting der har fået nyt liv og genstande med en særlig historie.

Ejer Patrick Henningsson tager imod os og viser os rundt i den store indretningsbutik i landlige omgivelser. Han er forhenværende medarbejder på en lokal tv-station, TV4, som lukkede i 2014, hvilket blev startskuddet på butikken, som han siden 2011 havde drevet på hobbybasis. Han formår i dag at tiltrække kunder fra hele Sverige, der nyder at gå på opdagelse i indretningsbutikken.

Patrick Henningsson ejer "Patricks Prylar", hvor man finder mange spændende ting til indretning. I direkte tilknytning til den store butik ligger "Lindas Ekocafé", som byder på "slowfood".

- Det er vigtigt for mig, at der er et socialt eller bæredygtigt sigte i de ting, jeg sælger, siger han.

- Tag for eksempel denne her lampe, der er er håndlavet af en indisk kvinde. Det betyder, at denne kvinde får en indtjening, og en kunde får en unik lampe.

Livlig badeby om sommeren

Tylösand ligger ni kilometers kørsel fra Halmstad, og tidligere kunne man kun nå stedet fra søsiden. Området var dengang flittigt brugt af smuglere, men i 1870'erne blev der etableret en kystpost for at komme smugleriet til livs.

I dag er Tylösand kendt som en attraktiv badeby, som særligt om sommeren er livlig. Det er dog ganske charmerende - om end koldt - at besøge området i vinterhalvåret, selv om hovedparten af byens spisesteder og caféer holder lukket.

Spisestedet "Hygge", som ligger få hundrede meter fra Hotel Tylösand, har imidlertid åbent, og som navnet indikerer, er der danske aner indblandet. Christian Johnsson åbnede stedet i 2018, sammen med sin kæreste, Lisette Bergman, der har dansk blod i årerne. Galetter (fransk madpandekage), crêpes og smørrebrød er stedets varemærke, men derudover finder man et stort udvalg af lokale delikatesser i caféen.

- Vi har mest travlt om sommeren, men eftersom Tylösand rummer et stort potentiale, vælger vi at holde åbent hele året rundt, siger Christian Johnsson, der selv bor i byen.

Christian Johnsson står selv i køkkenet på "Hygge", hvor der er fokus på hyggeligt samvær og lækker mad.

Ifølge Halmstads Turistbureau er den gamle badeby vidt berømmet for sin fire kilometer lange sandstrand, som flere gange er blevet kåret som Sveriges bedste strand. Der er dog ikke vejr til solbadning denne novemberdag, men til gengæld er vejret oplagt til en travetur i området. Der er flere muligheder for både cykel- og vandreture af varierende længde og sværhedsgrad.

Det er oplagt at gå en tur ad "Prins Bertils Stig", som er en 18 kilometer lang vandretur, der har start ved Halmstads Slott, og som blandt andet går via Tylösand. Undervejs passerer man historiske vartegn, gamle stenbrud, lystbådehavne mv. I umiddelbar nærhed af Tylösand findes padelbaner, golfbaner, forlystelsesparken Halmstad Äventyrsland, og en række andre muligheder for at være aktiv.

Da vi sætter kursen mod færgeterminalen søndag aften, er vi enige om, at det ikke er sidste gang, at vi aflægger Halmstad et besøg. Selv om vi har oplevet meget, rækker 48 timer nemlig ikke i et område, der har så meget at byde på.