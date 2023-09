Gyllepøl på cykelstien: Børn blev ramt ved munden

Hvad der skulle have været en hyggelig søndagstur for 14 medlemmer af Thy Cykle Ring, udviklede sig søndag i en særdeles ildelugtende retning.

- Vi havde en stor fotosession med cykelklubben, hvor vi havde samlet alle børnene, og bagefter blev vi enige om at køre en hyggetur ned til Vilsund for at få en romkugle og en kakaomælk, fortæller Ole Iversen, formand for Thy Cykle Ring.

I det fine septembervejr drog cyklisterne af sted på den dobbeltrettede cykelsti, der løber parallelt med Åsvej mellem Silstrup og Vilsund. Og det gik godt, lige indtil flokken nåede marken mellem Åsvej nr. 28 og 30.

- Vi kørte to og to på cykelstien, og jeg lå selv lidt nede i feltet. Så blev der råbt om vand på cykelstien, og derfor kørte vi over i venstre side, hvor der var mere tørt. Da vi så kom tættere på kunne vi se, at det slet ikke var vand, men tyk gylle, der lå på cykelstien, siger Ole Iversen.

Det lykkedes ikke alle cyklisterne helt at undgå pølen med gylle, der strakte sig over ca. 10 meter af cykelstien, og eftersom de var kørende på cykler uden skærme, sprøjtede gyllen op på børnene.

- Nogle fik gylle i ansigtet og ved munden, og måtte forsøge at tørre det væk, siger cykelformanden.

Han delte efterfølgende et billede af gyllepølen på Facebook. Ikke for at lave drama, men for at advare andre:

- Kommer der én kørende på en knallert eller en elcykel med høj fart, kan det være farligt, at der lige pludselig bliver glat. Det er ligesom at køre i mudder. Og så er det selvfølgelig heller ikke så lækkert med gylle på cykelstien, siger Ole Iversen.

Marken, der grænser op til cykelstien på det berørte sted, tilhører landmand Kristian Pedersen. Da Nordjyske ringer, har han netop været ude og med selvsyn konstateret, at der er kørt gylle på cykelstien.

Han beklager overfor de unge cyklister fra Thy Cykle Ring:

- Det er jeg frygtelig ked af, at de har haft den oplevelse. Det burde ikke ske, siger Kristian Pedersen og fortsætter:

- Jeg har en maskinstation til at køre på marken, hvor de har været ude med gylle lørdag aften. Jeg tager fat i de ansvarlige med det samme og forventer, at der vil være ryddet op indenfor meget kort tid.