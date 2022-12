Ældre ægtepar måtte opgive - 16 hunde indleveret til Dyrenes Beskyttelse

HJALLERUP: Dyrenes Beskyttelses internater har fået indleveret 16 dansk-svensk gårdhunde i én sag. Hundene befinder sig nu på henholdsvis Nordjyllands Internat i Hjallerup og Dansk Dyreværn Århus.

Det drejer sig om elleve voksne hunde og fem hvalpe. Hundene kommer fra et større hundehold, hvor et ældre, nordjysk ægtepar igennem mange år har avlet den populære hunderace. Gennem en længere periode har ejerne ikke haft overskud til de mange hunde, og da der opstod sygdom i den nære familie, bad de om hjælp til de mange hunde.

Hundene blev i samarbejde med ægteparret overdraget til Dyrenes Beskyttelse. I første omgang hentede organisationen fem unge hunde, og en uge senere blev de sidste 11 hentet.

11 af hundene opholder sig nu på Nordjyllands Internat i Hjallerup. Foto: Dyrenes Beskyttelse

- Det er altid trist, når opgaven med at holde dyr vokser mennesker over hovedet, men vi er glade for, at de blev overdraget i et godt samarbejde med tidligere ejere. Hundene har det efter omstændighederne ok, men det er tydeligt at mærke, at de igennem længere tid har været overladt meget til sig selv, fortæller Karina Fisker, internatchef ved Dyrenes Beskyttelse.

Nervøse og stressede

De 16 hunde opholder sig på Nordjyllands Internat i Hjallerup og ved Dansk Dyreværn Århus. 11 hunde, heraf tre hvalpe, er i Hjallerup, og 5, heraf to hvalpe, er i Århus.

Hundene var i fornuftig fodertilstand, men har ikke fået den rigtige ernæring. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Begge steder venter et større arbejde med at gøre alle hundene sammen klar til nye hjem. Hundene var i fornuftig foderstand, men de har ikke fået korrekt ernæring i længere tid.

- De første fem hunde, vi overtog, var alle i ok foderstand, men de havde ikke fået den korrekte type foder. Derudover var de enormt stressede og nervøse, da de havde gået sammen, alle sammen, og det var ikke alle hundene, der kunne enes. Nogle af hundene havde derfor en del skrammer fra de havde været oppe at slås. Særligt en af hvalpene havde voldsomme bidskader, fordi de har gået sammen hulter til bulter, fortæller Karina Fisker.

En del af hundene er allerede klar til at finde nye hjem. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Ingen af hundene var helt renlige, da de havde været vant til at løbe ind og ud af huset. Der ligger derfor et stort arbejde med at gøre alle hunde renlige og lære dem basale færdigheder, så de kan komme ud og få nye hjem.

En del af hundene er allerede klar til at finde nye hjem, men de vil løbende blive lagt på hjemmesiden som de bliver klar.

Mange store dyreværnssager i 2022

Sagen med de 16 hunde er den anden sag i år, hvor Dyrenes Beskyttelse har taget imod et større antal hunde. Derudover har der indtil videre været over 51 sager med flere end ti dyr involveret. Det er sager med både katte, hunde, kaniner og marsvin.

Fem af de 16 hunde er hvalpe. Foto: Dyrenes Beskyttelse

- De mange sager med mange dyr lægger et stort pres på vores internater. Når mere end ti dyr ankommer på en gang, og alle sammen skal dyrlægetjekkes, indlogeres og adfærdsvurderes, så kræver det enormt meget af vores personale, og så skal der løbes ekstra stærkt. Heldigvis har vi mulighed for at fordele hundene, så der er lidt mere overskud på de enkelte internater, som i forvejen løber rigtigt stærkt lige nu, afslutter Karina Fisker.