Amerikanere er vilde med Aalborg: Nu hiver Tonny det tunge skyts frem

AALBORG: Aalborg skal ikke forvandles til et Disneyland for at tiltrække amerikanere via den nye direkte rute mellem Newark og Aalborg, fastslår turistdirektør.

- Vi er nødt til at at overraske med noget, de ikke vidste om os. Det er nu, at vi for alvor skal sparke til udviklingen, siger Tonny Skovsted Thorup, direktør i Destination Nord.

Forbes Magazine har netop bragt en rosende omtale af Aalborg med udgangspunkt i den nye rute mellem Newark Airport og Aalborg Lufthavn. Aalborgs borgmester, erhvervsfolk og mange andre glæder sig på de sociale medier over de positive ord om byen.

Arkivfoto: Jens Morten

Artiklen har bl.a. fokus på de charmerende gader i den gamle bydel, kultur, arkitektur og street-art, Zoo, restauranter og natteliv, musikhus, slot og Utzon-center. Og ikke mindst vikingerne og deres sejlads på Limfjorden - et historisk element, som traditionelt fascinerer mange amerikanere.

Undren over rute

- Når man læser artiklen i Forbes Magazine er de begejstrede for Aalborg, men det er tydeligt, at de også undrer sig over, at man har åbnet en rute til og fra en lille by, som de færreste har hørt om, konstaterer Tonny Skovsted Thorup.

Forbes Magazine bragte forleden denne artikel om Aalborg, en ny destination fra en af USAs største lufthavene, Newark Airport, 25 kilometer sydvest for New York City.

SAS satser på, at ruten som den eneste direkte til USA fra Jylland kan tiltrække private og erhvervsfolk fra hele det vestlige Danmark og dele af Skandinavien.

For det nordjyske turistsamarbejde er der derimod fokus på at trække flest muligt amerikanere den anden vej. Det kommer til at kræve en massiv indsats, erkender Tonny Skovsted Thorup.

- Det sitrer da lidt i fingrene, når vi overvejer, hvordan vi skal lokke turister fra The Big Apple til Aalborg og sende dem retur med en fed oplevelse i bagagen, siger direktøren.

Hvis den ny rute skal blive en turismemæssig gamechanger, er det ikke nok at vise stokroseidyl fra gaderne i Aalborgs bymidte som i artiklen fra Forbes Magazine.

En levende by

Tonny Skovsted Thorup har tidligere i Nordjyske advaret mod "aalborgensisk selvfedme" og rygklapperi med henvisning til, at det ikke nytter meget, at Aalborg er en hyggelig og charmerende by, hvis den er halvvejs lukket ned i sommermånederne.

Han forventer, at både caféer, spisesteder og kulturelle institutioner kan se fordelen i at bidrage til en ny og skarpere profil, som også vil gavne hele det øvrige turistklientel.

- Vi arbejder på at få alle byens aktører til spille ind, Aalborg City, de kulturelle institutioner og det øvrige byliv, f.eks. med mulighed for mere udendørs servering til at skabe liv og hygge.

Arkivfoto: Bent Bach

Han understreger, at det ikke handler om at skabe Disneyland-stemning, men at der er behov for flere musikalske og kunstneriske oplevelser.

Som et vellykket eksempel nævner han Kunstens sommer-lounge med udendørs arrangementer i skulpturparken, levende musik, art-talks, kaffe og kølig hvidvin.

Amerikanske krydstogtturister har allerede givet en indikation på, hvad der fænger.

- De er helt oppe at køre over alt, der handler om vikingerne og er i det hele taget dybt fascinerede af vores lange historie. Det skal vi udnytte, mener Thorup.

Sommer lounge på Kunsten i Aalborg. Arkivfoto

Han er netop i disse uger i tæt dialog med Aalborg Lufthavn og Visit Denmarks repræsentanter i USA for at planlægge, hvordan man bedst muligt rammer det amerikanske marked.

Destination Nord har ved etablering af ruten forpligtet sig til at markedsføre Aalborg i USA de næste tre år. Omtalen i det amerikanske magasin kan blive kickstarten til det nye marked.

What to do ..

Lige nu er trenden i turist- og oplevelsesbranchen, at besøgende efterspørger klare bud på, hvad de kan foretage sig i løbet af et par dage i en bestemt by. Hvor de køber den bedste kaffe, får en gastronomisk eller kulturel oplevelse, kan nyde smuk natur, udsigt osv.

Arkivfoto: Bo Lehm

- "What to do in 48 hours"-lister er noget af det, vi skal bruge som inspiration til turister, der overvejer at opleve Danmark med udgangspunkt i Aalborg.

- Skagen er et oplagt udflugtsmål, og vi har en fantastisk kombination af, at man kan være i byen og en halv time efter stå på en strand eller i en skov.

Destination Nord Kommunerne Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg har etableret et fælles selskab indenfor turisme.

Målet er at tiltrække flere gæster og turister, få flere overnatninger på hoteller og i feriehuse,

Der er også fokus på erhvervs- og mødeturisme, og på at skabe arbejdspladser og opnå højere indtægter i turismeerhvervet. VIS MERE

The danish way

Ifølge Thorup kan man udnytte den fordel, at mange amerikanere har dannet sig et billede af Danmark gennem tv-serier, "new nordic cuisine" eller den stærke danske arkitektur og designtradition, som mange kender og elsker.

- Jeg er overbevist om, at "the danish way of living" i sig selv rummer mange elementer, der vil være tiltrækkende. Vi skal så præsentere det for dem i den helt særlige Aalborg-version.

- Jeg mener bestemt, det er muligt at ramme noget, der er attraktivt selv for amerikanere, der er vant til næsten uanede muligheder.

Vandliv ved havnefronten i Aalborg. Arkivfoto: Bo Lehm

By i lommeformat

Når Forbes Magazine beskriver Aalborg som en by i "Pocket-size", er det netop dér, styrken ligger, vurderer Thorup.

- Det er en kæmpe fordel, at Aalborg er en "20 minute town", hvor besøgende kan opleve en masse forskelligt bare ved bevæge sig omkring til fods.

De fleste amerikanere er vant til at skulle flytte sig på en helt anden og mere tidkrævende måde, over store afstande og ofte med lange bilkøer.

Sommerhygge på havnefronten i Aalborg. Arkivfoto: Torben Hansen

- Jeg tror, at de vil blive overraskede over tilgængeligheden, og at de her kan opleve havnen, byen, historien, slottet og kulturen indenfor ganske få kilometer.

- De vil opleve en lethed, en ro, når de færdes i byen, som er helt i tråd med deres opfattelse af den afslappede og hyggelige danske levevis, vurderer Tonny Skovsted Thorup.

Fra 27. april flyver SAS mellem Aalborg Lufthavn og New York tre gange om ugen.