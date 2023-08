Bajerne koster stadig en 10'er: Så vildt er kæmpe motorcykeltræf

Et stort brøl høres. Musikken pumper ud af højtalerne. Der synes at være en dresscode, hvor lædervesten er at se alle steder. Veste, der vidner om, at folk kommer fra hele landet.

Stemningen er allerede høj på den nedlagte campingplads i Iruplund. Her er omkring 4000 glade motorcykelentusiaster stimlet sammen til Danmarks hyggeligste træf, som motorcykeltræffet Thy Træf benævner sig selv.

- Der har i de seneste år været stor opbakning, og selvom der har været dårligt vejr, er der allerede kommet mange gæster, fortæller Henning "Dyret" Frohn, formand for Thy Træf.

Thy Træf har været en årlig tradition siden 1979, hvor en gruppe lokale MC-klubber tog initiativ til det første træf. Siden da er træffet kun vokset. Nu breder det sig over syv til otte hektar, hvor der er alt fra telte med forskellige musikgenrer, diverse motorcykel-relaterede udstillere, fællesture, underholdning, madsteder og ølsmagning.

Henning "Dyret" Frohn, formand for Thy Træf, vil være til stede og sikre den gode stemning hele weekenden. Foto: Martél Andersen

Ikke bare en festival

Telte ses så langt øjet rækker. Udenfor er der stillet pavilloner og campingstole op. Der er høj musik og øl i lange baner, hvis man ikke vidste bedre kunne det være en hvilken som helst festival i sommerlandet.

En ting vidner dog om, at det ikke er en festival. Store som små, gamle som unge, slidte som velholdte motorcykler står linet op over det hele. Det er hele omdrejningspunktet for træffet, og danner rammen om utallige samtaler om maskinerne og de minder, som de er kædet sammen med.

- Faktisk prøver vi at gå lidt "back to basic". Det skal handle om samvær og hygge for folk med en fælles interesse for motorcykler mere end at være en musikfestival for motorcyklister. Der er masser af god musik for enhver smag - og en øl koster stadig en 10'er - det er noget under festivalpris, fortæller Henning "Dyret" Frohn.

Og en af de ting som går igen blandt gæsterne er ordet hygge.

Danmarks hyggeligste træf

Kaj Hvass, medlem af motorcykelklubben Mjølner fra Østerild, er en af dem, som har været en del af Thy Træf siden 1979:

- Jeg kommer for venskabets skyld. Der er mange, som jeg kun ser den ene gang om året, og så er det hyggeligt at høre, hvad der er sket siden sidst, fortæller han.

Også hans søn Mikkel Jensen er fast inventar til træffet:

- Jeg har været med lige siden barnsben, så det er en meget naturlig ting at komme her

Der er også en anden ting, som trækker i far og søn:

- Så er det selvfølgelig også en super fed fest, fortæller de med en øl i hånden.

Kaj Hvass og Mikkel Jensen er klar til en weekend i motorcyklens og festens tegn. Foto: Martél Andersen

Og festen er at spore på hele pladsen. Ved hver lejr sidder folk samlet om borde, hvor der snakkes, grines og fortælles røverhistorier. En fællesnævner på hele pladsen er de grønne flasker:

- Der kører ølbiler rundt hele tiden med friske håndbajere til en 10'er, og det er med til at skabe den hyggelige stemning. Folk kan sidde rundt omkring i deres lejre, og de behøver ikke suse rundt for at købe alkohol og blive væk fra hinanden, siger Henning "Dyret" Frohn.

I Mjølner-klubbens teltområde sidder også fem unge kvinder, og de er enige om, hvorfor også de komme igen år efter år:

- Der er simpelthen sådan en hyggelig og afslappet stemning, og så er der selvfølgelig også den fordel, at der er billige bajere, griner de.

- Det er som at være sammen med familien, fortæller Charlotte Graversen, en af de fem kvinder.

Motorcyklerne er omdrejningspunktet for hyggen på Thy Træf. Foto: Martél Andersen

Har du lyst til at være en del af den gode stemning, så løber Thy Træf henover weekenden, og slutter af med gratis morgenmad søndag.

Thy Træf 2023