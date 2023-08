Barndomsvenner oplever sneboldseffekt: Fordobler antallet af fiskeparker

VESTHIMMERLAND:De tre barndomsvenner Daniel Riber Højmark, Peter Kristensen og Emil Terpager Kristensen forpagter allerede to fiskeparker i Hadsundområdet, men nu kan de føje to nye til listen. De har nemlig overtaget de to fiskeparker Gunderup Put & Take og Hvalpsund Put & Take.

- Vi vil gøre en kæmpe indsats for at drive fiskesøer med så gode fiskevilkår som overhovedet muligt, så alle vores gæster får en fantastisk fiskeoplevelse. Det skal være nemt og bekvemt at fiske. Vi tilbyder derfor forskellige betalingsformer, mulighed for at leje fiskeudstyr, holde store og små arrangementer og flere af søerne har desuden kaffe- og slikautomater, fortæller Emil Terpager Kristensen i en pressemeddelelse.

Billede fra Sommerskolens Lystfiskerhold 2023 hos Hvalpsund Put & Take. Privatfoto

Forpagtertrioen har en mission om at gøre lystfiskeri mere attraktivt for folk i alle aldre.

- Det gør vi ved at sikre, at alle vores fiskeparker er velholdte og har flotte faciliteter som pæne toiletter, renseborde og fine sidde- og læområder. Vi sørger for at opretholde en høj fiskebestand i alle vores søer for at øge fangstchancerne, fortæller Emil Terpager Kristensen.

De tre barndomsvenner overtog deres første fiskepark, Hadsund Put & Take, i sommeren 2021, men nu kan de altså også kalde sig forpagtere af de i alt 30.200 kvadratmeter vandspejl ved Gunderup Put & Take og Hvalpsund Put & Take.