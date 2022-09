Besøg fra tidligere narkobetjent, da efterskole fejrede halvrund fødselsdag

HØRBY:Ingen fødselsdag uden en fejring.

Det mantra gælder også for Hørby Efterskole, der mandag 5. september fuldendte fejringen af skolens 50 års-jubilæum med et besøg fra den tidligere narkobetjent fra Hørby, René Dahl Andersen.

Og faktisk ligger der en ganske særlig årsag til grund for, at Hørby Efterskole i dag netop har det navn - og ikke længere kaldes en ungdomsskole. Det forklarer efterskolens forstander, Mogens Vestergård.

- Spørger man eleverne i dag om, hvad de laver, så siger de, at de går på efterskole, hvorimod ingen snakker om at være på ungdomsskole.

Mogens Vestergård er forstander på Hørby Efterskole. Arkivfoto

- På samme måde er det vigtigt, at det i en tid, hvor Google og søgninger på internettet spiller en stor rolle i de unges informationssøgning om efterskoler, at en skole kalder sig noget, der falder ind i et normalt søgemønster, siger han i en pressemeddelelse.

Arrangementet mandag aften var endnu et trin i en fejring, der har strukket sig over flere måneder.

Således blev festlighederne skudt i gang med et jubilæumsstævne for nuværende og tidligere elever 9. april, og derudover har skolen blandt andet også holdt en jubilæumsreception 17. juni.

Hjem til rødderne

Her i september er det så den lokale Hørby-dreng, René Dahl Andersen, der har valgt at bidrage til efterskolens fejring. Det gjorde han med sit foredrag 'Hærdet'.

For en lokal som René Dahl Andersen er det glædeligt at kunne give noget tilbage til sit gamle lokalområde.

- Min mor var kantinedame på efterskolen i mere end 15 år, så det er skønt at være her igen. Og det er skønt at være tilbage i Hørby, genkende en masse ansigter og høre den dejlige Hørby-dialekt igen.

René Dahl Andersen voksede selv op i Hørby, og det var her, politidrømmen første gang spirede i ham. Foto: Simon Jensen

- Og så er det skønt at snakke til unge mennesker, der står det sted i livet, de er i lige nu. Det er en fornøjelse, sagde René Dahl Andersen umiddelbart før sit foredrag på Hørby Efterskole.

Både unge som gamle kom med på en rejse gennem den tidligere narkobetjents rejse gennem politisystemet - med hvad der dertil hører af moralske skrubler, etiske overvejelser og pragmatiske løsninger på hverdagens kriminalitet.

Bedt om at give et godt råd til ungdommen svarede René Dahl Andersen skarpt, at man skal eje sin historie, stå ved den og lære af sine fejl.

I dag er René Dahl Andersen blandt andet også aktuel i podcasten 'Narkobetjenten og den kriminelle underverden' Foto: Simon Jensen

- Hvis man gør det, der er nemt på den korte bane, bliver det svært på den lange bane, lød den læresætning han selv har taget med sig gennem livet - og turneret rundt med i sit foredrag.

Næste gang René Dahl Andersen kan opleves i Nordjylland, bliver i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvor han fremfører sit foredrag ' tre dage i streg - 4., 5. og 6. oktober.